https://ria.ru/20250401/drozdova-2008381524.html

Биография Ольги Дроздовой

Биография Ольги Дроздовой - РИА Новости, 01.04.2025

Биография Ольги Дроздовой

Народная артистка России Ольга Борисовна Дроздова родилась 1 апреля 1965 года в городе Находка (Приморский край). Ее отец был капитаном дальнего плавания,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T03:05:00+03:00

2025-04-01T03:05:00+03:00

2025-04-01T03:06:00+03:00

ольга дроздова

справки

биографии

современник (театр)

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Народная артистка России Ольга Борисовна Дроздова родилась 1 апреля 1965 года в городе Находка (Приморский край). Ее отец был капитаном дальнего плавания, служил начальником порта.В детстве посещала театральный кружок во Дворце культуры моряков, где занималась фехтованием, балетом, теннисом, танцами и пением.Училась во Владивостокском институте искусств (ныне – Дальневосточный государственный институт искусств). Затем поступила в Свердловский театральный институт (ныне – Екатеринбургский государственный театральный институт) на курс Дмитрия Астрахана, где училась два года. В 1989 году окончила театральное училище им. Щепкина (ныне – Высшее театральное училище (Институт) имени М.С. Щепкина), мастерскую Всеволода Сафронова.Во время учебы в Свердловске (ныне Екатеринбург) играла главную роль в Свердловском театре драмы в постановке режиссера Георгия Васильева "Ведьмы", в ТЮЗе репетировала спектакль по пьесе Алексея Казанцева "Старый дом". После окончания театрального училища им. Щепкина Ольга Дроздова стала актрисой театра "Современник". На сцене театра играла во многих постановках – Каролла в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург (1989), Анна Пейдж в "Виндзорских насмешницах" Уильяма Шекспира (1995), Таня Болотова в "Аномалии" Александра Галина (1996), Вайолет в "Предупреждении малым кораблям" Теннесси Уильямса (1997), фрау Хассе в "Трех товарищах" Эриха Марии Ремарка (1999), Ольга, Маша в "Трех сестрах" (2001, 2008) и Шарлотта Ивановна в "Вишневом саде" Антона Чехова (2010), Милена в спектакле "Мамапапасынсобака" по пьесе Биляны Срблянович (2003), Лиза Дроздова в "Бесах" Федора Достоевского (2004), Вероника Валлон в "Боге резни" Ясмины Резы (2009), Эмма Леопольдовна в "Джентльмене" (2010) Александра Сумбатова-Южина, Джина в "Анархии" (2012) Майка Пэкера. В 2021 году Дроздова ушла из театра по семейным обстоятельствам.В 2004 году играла в спектакле "Адриенна, или браво, мадемуазель, умрите!" по пьесе Эжена Скриба "Адриенна Лекуврер" в постановке Сергея Голомазова на сцене Театра имени Вл. Маяковского. В 2014 году в Петербурге участвовала в музыкальном спектакле "Голливудская дива" в постановке нидерландского режиссера Корнелиуса Балтуса.В качестве режиссера по мотивам пьес Антона Чехова поставила спектакли "Три сестры. Нечувствие" и "Недотепы" на сцене студенческого театра Института современного искусства.В кино Ольга Дроздова дебютировала в картине "Лиха беда начало" (1985). Ее первой главной ролью стала работа в фильме "Ваш выход, девочки..." (1991). Также исполнила главные роли в лентах "Алиса и букинист (1992), "Любовь, предвестие печали" (1994), "Дочери счастья" (Польша, Германия, Венгрия, 1999), "Остановка по требованию" (2000). Известность Дроздовой принесла главная роль в сериале "Бандитский Петербург-2" (2000). Также снималась в картинах "Александр Пушкин" (2002), "В круге первом" (2006), "Ангел в сердце" (2012), "Эйнштейн. Теория любви" (2013), "Легенда о Коловрате" (2017) и др. С 2013 года занимается преподавательской деятельностью.Декан театрального факультета Института современного искусства, профессор. Народная артистка России (2015).В 2006 году была удостоена ордена Дружбы.Первым мужем Дроздовой был актер Александр Боровиков.Второй супруг – народный артист России Дмитрий Певцов. В 2007 году в семье родился сын Елисей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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ольга дроздова, справки, биографии, современник (театр)