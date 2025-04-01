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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 01.04.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского дрона в селе Казинка Валуйского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:42:00+03:00
2025-04-01T18:42:00+03:00
2025-04-01T18:42:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского дрона в селе Казинка Валуйского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Казинка Валуйского округа вражеский беспилотник ударил по "Газели". Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ему всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков. Губернатор добавил, что у транспортного средства повреждены кузов, стекла и колеса.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
Гладков: дрон ВСУ ударил по грузовой Газели, пострадал водитель