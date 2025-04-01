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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/dron-2008747118.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 01.04.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского дрона в селе Казинка Валуйского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:42:00+03:00
2025-04-01T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского дрона в селе Казинка Валуйского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Казинка Валуйского округа вражеский беспилотник ударил по "Газели". Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ему всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков. Губернатор добавил, что у транспортного средства повреждены кузов, стекла и колеса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика

Гладков: дрон ВСУ ударил по грузовой Газели, пострадал водитель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского дрона в селе Казинка Валуйского округа, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Казинка Валуйского округа вражеский беспилотник ударил по "Газели". Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ему всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что у транспортного средства повреждены кузов, стекла и колеса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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