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Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/dnr-2008564947.html
Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР
Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР
ВС РФ наступают на участке Катериновка - Новое - Зеленая Долина в ДНР после закрепления успеха в районе населённого пункта Ивановка, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:31:00+03:00
2025-04-01T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК,1 апр – РИА Новости. ВС РФ наступают на участке Катериновка - Новое - Зеленая Долина в ДНР после закрепления успеха в районе населённого пункта Ивановка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Данные населенные пункты находятся к северо-западу от города Кременная в ЛНР. "На сватовско-кременском участке наши передовые подразделения разделили направления ударов. После закрепления успеха в районе Ивановки и перегруппировки ВС РФ разделили основной удар на три направления: Катериновка, Новое, Зеленая Долина, расширив продвижение по фронту до пяти километров", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что в районе населенного пункта Новое за несколько суток ВС РФ также удалось вклиниться в оборону противника приблизительно на один километр. Марочко 26 марта сообщал РИА Новости, что российские войска продвинулись в ДНР возле Ивановки и Ямполовки. Минобороны РФ 29 марта сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, в частности, в районе населенного пункта Новое в ДНР. Кроме того, 30 марта ведомство сообщало, что подразделения "Южной" группировки нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР, в том числе в районе Катериновки.
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР

Марочко: ВС РФ наступают по направлению к Катериновке, Новому и Зеленой Долине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК,1 апр – РИА Новости. ВС РФ наступают на участке Катериновка - Новое - Зеленая Долина в ДНР после закрепления успеха в районе населённого пункта Ивановка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Данные населенные пункты находятся к северо-западу от города Кременная в ЛНР.
"На сватовско-кременском участке наши передовые подразделения разделили направления ударов. После закрепления успеха в районе Ивановки и перегруппировки ВС РФ разделили основной удар на три направления: Катериновка, Новое, Зеленая Долина, расширив продвижение по фронту до пяти километров", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что в районе населенного пункта Новое за несколько суток ВС РФ также удалось вклиниться в оборону противника приблизительно на один километр.
Марочко 26 марта сообщал РИА Новости, что российские войска продвинулись в ДНР возле Ивановки и Ямполовки.
Минобороны РФ 29 марта сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, в частности, в районе населенного пункта Новое в ДНР. Кроме того, 30 марта ведомство сообщало, что подразделения "Южной" группировки нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР, в том числе в районе Катериновки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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