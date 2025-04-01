Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР
Марочко: ВС РФ наступают по направлению к Катериновке, Новому и Зеленой Долине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК,1 апр – РИА Новости. ВС РФ наступают на участке Катериновка - Новое - Зеленая Долина в ДНР после закрепления успеха в районе населённого пункта Ивановка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Данные населенные пункты находятся к северо-западу от города Кременная в ЛНР.
"На сватовско-кременском участке наши передовые подразделения разделили направления ударов. После закрепления успеха в районе Ивановки и перегруппировки ВС РФ разделили основной удар на три направления: Катериновка, Новое, Зеленая Долина, расширив продвижение по фронту до пяти километров", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что в районе населенного пункта Новое за несколько суток ВС РФ также удалось вклиниться в оборону противника приблизительно на один километр.
Марочко 26 марта сообщал РИА Новости, что российские войска продвинулись в ДНР возле Ивановки и Ямполовки.
Минобороны РФ 29 марта сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, в частности, в районе населенного пункта Новое в ДНР. Кроме того, 30 марта ведомство сообщало, что подразделения "Южной" группировки нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР, в том числе в районе Катериновки.
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