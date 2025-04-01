https://ria.ru/20250401/dnr-2008564947.html

Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР

Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025

Марочко рассказал о наступлении российских военных в ДНР

ВС РФ наступают на участке Катериновка - Новое - Зеленая Долина в ДНР после закрепления успеха в районе населённого пункта Ивановка, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:31:00+03:00

2025-04-01T09:31:00+03:00

2025-04-01T09:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК,1 апр – РИА Новости. ВС РФ наступают на участке Катериновка - Новое - Зеленая Долина в ДНР после закрепления успеха в районе населённого пункта Ивановка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Данные населенные пункты находятся к северо-западу от города Кременная в ЛНР. "На сватовско-кременском участке наши передовые подразделения разделили направления ударов. После закрепления успеха в районе Ивановки и перегруппировки ВС РФ разделили основной удар на три направления: Катериновка, Новое, Зеленая Долина, расширив продвижение по фронту до пяти километров", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что в районе населенного пункта Новое за несколько суток ВС РФ также удалось вклиниться в оборону противника приблизительно на один километр. Марочко 26 марта сообщал РИА Новости, что российские войска продвинулись в ДНР возле Ивановки и Ямполовки. Минобороны РФ 29 марта сообщало, что подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, в частности, в районе населенного пункта Новое в ДНР. Кроме того, 30 марта ведомство сообщало, что подразделения "Южной" группировки нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР, в том числе в районе Катериновки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф