Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: отношения России и Китая обрели новое содержание и размах
© AP Photo / Tatan SyuflanaВан И
© AP Photo / Tatan Syuflana
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая сегодня обрели качественно новое содержание и размах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
"Еще в начале 90-х годов прошлого века Китай и Россия взяли за основу двустороннего сотрудничества принципы равенства, взаимной выгоды и взаимодополняемости преимуществ. С начала XXI века принцип сотрудничества и взаимной выгоды утвержден как руководящая норма для практической кооперации двух стран по всем направлениям", - заявил Ван И.
Дипломат отметил, что, "следуя тенденциям времени и с учетом обоснованных озабоченностей друг друга, мы непрерывно продвигаем всестороннее сотрудничество и наращиваем общность интересов".
"Спустя несколько десятилетий, сегодня китайско-российские отношения обрели качественно новое содержание и размах. Сотрудничество отличается не только высоким уровнем, но и доступностью для простых людей, приносит реально ощутимую выгоду нашим народам и дает огромную пользу другим странам мира", - добавил министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.