https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html

Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И

Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И

Отношения России и Китая сегодня обрели качественно новое содержание и размах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:39:00+03:00

2025-04-01T01:39:00+03:00

2025-04-01T02:02:00+03:00

россия

китай

украина

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_618dceb465a6fd42d3505770a838030b.jpg

ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая сегодня обрели качественно новое содержание и размах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "Еще в начале 90-х годов прошлого века Китай и Россия взяли за основу двустороннего сотрудничества принципы равенства, взаимной выгоды и взаимодополняемости преимуществ. С начала XXI века принцип сотрудничества и взаимной выгоды утвержден как руководящая норма для практической кооперации двух стран по всем направлениям", - заявил Ван И. Дипломат отметил, что, "следуя тенденциям времени и с учетом обоснованных озабоченностей друг друга, мы непрерывно продвигаем всестороннее сотрудничество и наращиваем общность интересов". "Спустя несколько десятилетий, сегодня китайско-российские отношения обрели качественно новое содержание и размах. Сотрудничество отличается не только высоким уровнем, но и доступностью для простых людей, приносит реально ощутимую выгоду нашим народам и дает огромную пользу другим странам мира", - добавил министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250401/kitay-2008532828.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008531637.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире