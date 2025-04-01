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Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
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01:39 01.04.2025 (обновлено: 02:02 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html
Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И
Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И
Отношения России и Китая сегодня обрели качественно новое содержание и размах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
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2025-04-01T02:02:00+03:00
россия
китай
украина
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая сегодня обрели качественно новое содержание и размах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "Еще в начале 90-х годов прошлого века Китай и Россия взяли за основу двустороннего сотрудничества принципы равенства, взаимной выгоды и взаимодополняемости преимуществ. С начала XXI века принцип сотрудничества и взаимной выгоды утвержден как руководящая норма для практической кооперации двух стран по всем направлениям", - заявил Ван И. Дипломат отметил, что, "следуя тенденциям времени и с учетом обоснованных озабоченностей друг друга, мы непрерывно продвигаем всестороннее сотрудничество и наращиваем общность интересов". "Спустя несколько десятилетий, сегодня китайско-российские отношения обрели качественно новое содержание и размах. Сотрудничество отличается не только высоким уровнем, но и доступностью для простых людей, приносит реально ощутимую выгоду нашим народам и дает огромную пользу другим странам мира", - добавил министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008532828.html
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россия, китай, украина, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире
Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И

Глава МИД КНР Ван И: отношения России и Китая обрели новое содержание и размах

© AP Photo / Tatan SyuflanaВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая сегодня обрели качественно новое содержание и размах, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
"Еще в начале 90-х годов прошлого века Китай и Россия взяли за основу двустороннего сотрудничества принципы равенства, взаимной выгоды и взаимодополняемости преимуществ. С начала XXI века принцип сотрудничества и взаимной выгоды утвержден как руководящая норма для практической кооперации двух стран по всем направлениям", - заявил Ван И.
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая оценил отношения России и Китая
01:34
Дипломат отметил, что, "следуя тенденциям времени и с учетом обоснованных озабоченностей друг друга, мы непрерывно продвигаем всестороннее сотрудничество и наращиваем общность интересов".
"Спустя несколько десятилетий, сегодня китайско-российские отношения обрели качественно новое содержание и размах. Сотрудничество отличается не только высоким уровнем, но и доступностью для простых людей, приносит реально ощутимую выгоду нашим народам и дает огромную пользу другим странам мира", - добавил министр в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая разделяет оценку Путина по двусторонним отношениям
01:20
 
РоссияКитайУкраинаВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий ПесковВ мире
 
 
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