https://ria.ru/20250401/chuvashiya-2008715387.html

Количество ландшафтных пожаров сократилось в Чувашии в 2,6 раза

Количество ландшафтных пожаров сократилось в Чувашии в 2,6 раза - РИА Новости, 01.04.2025

Количество ландшафтных пожаров сократилось в Чувашии в 2,6 раза

Число ландшафтных пожаров, произошедших на территории Чувашии, сократилось в 2,6 раза за год, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:10:00+03:00

2025-04-01T17:10:00+03:00

2025-04-01T17:10:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

александр куренков (мчс)

олег николаев (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число ландшафтных пожаров, произошедших на территории Чувашии, сократилось в 2,6 раза за год, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во вторник глава МЧС России Александр Куренков встретился с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Особое внимание было уделено работе оперативных служб в пожароопасный период и их готовность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. "За последний год количество ландшафтных пожаров в Чувашии сократилось в 2,6 раза. В этом году такие результаты надо удержать. В регионе зима была малоснежной, а значит, период пожаров на открытых территориях наступил раньше. Впервые за последние годы особый противопожарный режим в республике введен на декаду раньше обычного", - отметил Куренков, его слова приводятся на сайте МЧС России. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что с 1 апреля на территории Чувашской Республики введен особый противопожарный режим. Осуществляется весь комплекс мероприятий по предупреждению лесных пожаров, продолжается комплектование лесопожарных формирований пожарной техникой, снаряжением и инвентарем. Вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, созданы противопожарные минерализованные полосы. Для борьбы с возможным разгулом стихии собрана значительные силы оперативных служб, превышающие 8 тысяч человек, 520 единиц автомобильной и инженерной техники. Противопожарные режимы вводятся на территории Чувашской Республики с 2020 года. В прошлом году в лесах республики произошли 60 ландшафтных и 15 лесных пожаров – в общей сложности почти на 100 гектаров. Все они потушены в первые сутки после возникновения. За последние пять лет было закуплено 19 современных пожарных автомобилей с комплектами пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования. В 2025 году будет приобретено еще четыре пожарные автоцистерны повышенной проходимости. А для своевременного прибытия подразделений пожарной охраны на территории населенных пунктов Чувашской Республики за период с 2020 по 2024 год создано пять отдельных постов пожарных частей на территориях Аликовского, Красноармейского, Красночетайского, Порецкого, Цивильского муниципальных округов. Куренков отметил, что в прошлом году в Чувашии удалось снизить на 16% гибель людей на пожарах. "На достигнутом не останавливаемся, поддержку огнеборцам Чувашии будем только расширять. В течении трех лет создадим еще восемь подразделений противопожарной службы и 42 добровольные пожарные команды, построим семь новых пожарных депо в муниципалитетах республики. Предотвращение огненных происшествий и своевременная борьба с ними – наше общее дело!" - подчеркнул Николаев.

https://ria.ru/20250401/blagoustroystvo-2008623675.html

https://ria.ru/20241223/nikolaev-1990800497.html

чувашская республика (чувашия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), александр куренков (мчс), олег николаев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия