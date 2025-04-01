https://ria.ru/20250401/china-2008487800.html

Реальные хозяева мира: кому Трамп продает Америку

Реальные хозяева мира: кому Трамп продает Америку - РИА Новости, 01.04.2025

Реальные хозяева мира: кому Трамп продает Америку

Первый международный успех нового президента США — приобретение ключевых портов Панамского канала — грозит обернуться крахом. Многомиллиардную сделку срывает... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T08:00:00+03:00

2025-04-01T17:53:00+03:00

сша

китай

пит хегсет

blackrock

министерство обороны сша

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Первый международный успех нового президента США — приобретение ключевых портов Панамского канала — грозит обернуться крахом. Многомиллиардную сделку срывает Китай, тем самым подтверждая, что "конспирологическая теория" Трампа не так уж далека от истины. К чему готовятся в Пекине и Вашингтоне — в материале РИА Новости."С любовью, но незаконно"Трамп обозначил свои амбиции на внешней арене еще до вступления в должность: 25 декабря пожелал "веселого Рождества всем, включая замечательных китайских солдат, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал".Вступив в должность, глава Белого дома заявил о намерении вернуть водный путь между двумя океанами Штатам любым способом, включая силовой. По его словам, транзитное государство якобы завышает цены для американских судов и военных кораблей, а саму Панаму якобы контролирует Пекин.И это притом, напоминал Трамп, что именно Штаты построили канал сто лет назад и сегодня остаются основным его пользователем. И действительно, почти три четверти контейнеровозов и танкеров, которые проходят по его шлюзам, направляются в США или из США (Китай — на втором месте, замыкает тройку Япония). Канал принимает на себя 40 процентов трафика американских контейнеров, а также около шести процентов мировой торговли. Корабль, идущий из одного океана в другой, благодаря рукотворному пути экономит порядка 20 дней.И Панама, и американские либеральные СМИ поспешили назвать заявления Трампа ложными. Дескать, страна — владелец канала проводит независимую политику. Тарифы же для всех одинаковые, а если и растут, то исключительно из-за глобального потепления, которое приводит к обмелению канала и, как следствие, к снижению пропускной способности.Но дыма без огня не бывает. Влияние Китая на центральноамериканское государство в последние годы действительно росло.Ни пути, ни поясаЕще в 2017-м стороны подписали меморандум в рамках инициативы "Один пояс, один путь" — стратегии Пекина по созданию современных аналогов Шелкового пути, надежных торговых маршрутов — как сухопутных, так и морских, позволяющих перемещать китайские товары в разные части света быстро и без лишних преград.На фоне агрессивной риторики Трампа нынешний президент Панамы Рауль Мулино отменил решение предшественников. Заявил, что никаких выгод соглашение с Китаем стране не принесло. Но даже столь широкого жеста было недостаточно, чтобы снизить градус агрессивной риторики Вашингтона: там считали, что реальный контроль над каналом у Пекина сохраняется.К счастью, нашлись силы, которые предложили мирный выход из ситуации. На арену вышел загадочный американский инвестиционный фонд BlackRock, масштабы деятельности которого поражают воображение — и, разумеется, дают обильную пищу для сторонников теории заговора."Тайное правительство"?Под управлением компании — 11,6 триллиона долларов. При этом собственных — всего лишь 0,3 процента. BlackRock владеет небольшой долей практически во всем крупном американском бизнесе. Хотя в каждом конкретном случае цифры невелики, все активы в совокупности делают инвестфонд крайне влиятельным. Продай он свои акции — обрушится весь рынок.BlackRock, а также двум другим инвестфондам — Vanguard и State Street — приписывают роль едва ли не тайных властелинов мира, которые могут определять политику и промышленно-финансовых групп, и целых отраслей, и даже государств. Так, с BlackRock связывают добровольно-принудительное распространение политики DEI в крупнейших компаниях Wall Street, когда в совет директоров и менеджмент обязывали набирать женщин и представителей различных меньшинств.Однако публицист Андрей Школьников называет предположения о могуществе инвестфонда домыслами. По его словам, на самом деле это "обертка, которая позволяет прятать истинных владельцев капитала"."Одна из причин — избежать высоких налогов на наследование, которые могут доходить до десятков миллиардов долларов. Элита владеет не активами, а средой, которая позволяет ими управлять, чтобы никакое государство не могло влезть и требовать налоги. Это не тайное правительство, это оболочка", — поясняет эксперт. По его мнению, представители BlackRock в советах директоров компаний проголосуют так, как им скажут реальные владельцы денег.Как бы то ни было, именно этот инвестфонд решил купить два ключевых порта по обеим сторонам канала, которые принадлежали гонконгской компании CK Hutchison Ports. А заодно еще 43 транспортных хаба в 23 странах по всему свету — от Африки до Европы. Сумма сделки — более 19 миллиардов долларов.Главным победителем оказался владелец CK Hutchison Holdings — 96-летний миллиардер Ли Кашин, который сумел ловко монетизировать геополитическую ситуацию. История этого бизнесмена тоже полна тайн и загадок."Помощь злодеям"Он сколотил состояние в те времена, когда Гонконг был британской колонией. Однако еще тогда в Ли Кашине подозревали агента влияния коммунистов. В частности, на выборах он поддерживал пропекинских кандидатов.А сегодня, как выяснили американские журналисты, компания CK Hutchison Holdings сотрудничает с Aviation Industry Corporation of China — одной из ведущих китайских оборонных фирм. На этом фоне заявления Трампа о "китайских солдатах" в Панамском канале уже не кажутся столь сильным преувеличением.Сделку между BlackRock и CK Hutchison Holdings планировали закрыть 2 апреля. Казалось, все стороны, включая американского президента, вполне удовлетворены тем, как разрешилась ситуация. Все, кроме Пекина.Еще в марте в проправительственном гонконгском издании Ta Kung Pao призвали остановить торговую операцию."Почему так много важных портов так легко передаются силам США, которые вынашивают злонамеренные планы? Какие политические расчеты скрываются за так называемым коммерческим решением? Учитывались ли в так называемой хитрой сделке интересы страны и нации? Не помогает ли такой выбор злодеям и не наносит ли вред Китаю и миру?" — говорилось в статье.В пятницу же Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование "в соответствии с законом для защиты честной конкуренции на рынке и охраны общественных интересов". Таким образом, сделка будет отложена на неопределенный срок, а скорее всего — сорвана окончательно. Однако с ее отменой история вокруг транспортной артерии, по всей видимости, только начинается. Это подтверждают попавшие в СМИ секретные планы команды Трампа.Новые приоритетыКак сообщает The Washington Post, министр обороны Пит Хегсет распространил среди подчиненных документ, известный как "Временное стратегическое руководство по национальной обороне" и помеченный как "Секретно / иностранным гражданам не разрешено". В нем устанавливается новая система приоритетов. Военная машина США переориентируется на Индо-Тихоокеанский регион в свете вероятного вторжения Китая на Тайвань.При этом, поскольку даже у американцев ресурсы ограниченны, Пентагон "примет риск на других театрах военных действий" — например, сдерживание России делегирует европейским союзникам.В частности, документ предписывает военному руководству обеспечить доступ к Панамскому каналу, который имеет стратегическое значение для скорости переброски войск в зону вероятного военного конфликта.Каким образом будут решать эту задачу США после срыва торгового соглашения — пока неясно. Теперь, как любят говорить в Вашингтоне, мяч на их стороне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, пит хегсет, blackrock, министерство обороны сша