Британия введет против России самый высокий режим контроля
Британия введет против России самый высокий уровень контроля в рамках схемы FIRS
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великобритания введет против России самый высокий, "усиленный", режим контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), заявил замглавы британского МВД Дэн Джарвис во время выступления в парламенте.
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"В прошлом месяце я заявил о нашем намерении включить Иран в этот (усиленный. — Прим. ред.) уровень схемы, и сегодня я могу объявить, что мы также включим туда Россию в рамках этой схемы", — отметил он.
В список лиц, договоренности с которыми будет необходимо регистрировать, попадут президент России, правительство и все его ведомства, Вооруженные силы, спецслужбы, полиция, Федеральное Собрание, судебные органы и ряд политических партий, например, "Единая Россия", заявил Джарвис.
Помимо этого, если сами эти российские организации будут намерены напрямую вести деятельность в Великобритании, им также придется зарегистрироваться в FIRS, добавил он. Схема начнет работать 1 июля 2025 года.
Схема FIRS призвана обеспечить контроль за иностранным влиянием в Британии. В ее рамках все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии. Он предполагает декларацию любой деятельности, которая проводится по договоренности с этими странами или по их указанию.