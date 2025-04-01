https://ria.ru/20250401/britanija-2008757051.html

Британия введет против России самый высокий режим контроля

Британия введет против России самый высокий режим контроля - РИА Новости, 01.04.2025

Британия введет против России самый высокий режим контроля

Великобритания введет против России самый высокий, "усиленный", режим контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), заявил замглавы... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T19:31:00+03:00

2025-04-01T19:31:00+03:00

2025-04-01T20:33:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Великобритания введет против России самый высокий, "усиленный", режим контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), заявил замглавы британского МВД Дэн Джарвис во время выступления в парламенте."В прошлом месяце я заявил о нашем намерении включить Иран в этот (усиленный. — Прим. ред.) уровень схемы, и сегодня я могу объявить, что мы также включим туда Россию в рамках этой схемы", — отметил он.Замминистра утверждает, что Россия якобы представляет "острую угрозу" для национальной безопасности Британии. Он бездоказательно обвинил Москву в инциденте с отравлением в Солсбери, в шпионаже и кибератаках, в том числе якобы против британских парламентариев. В список лиц, договоренности с которыми будет необходимо регистрировать, попадут президент России, правительство и все его ведомства, Вооруженные силы, спецслужбы, полиция, Федеральное Собрание, судебные органы и ряд политических партий, например, "Единая Россия", заявил Джарвис. Помимо этого, если сами эти российские организации будут намерены напрямую вести деятельность в Великобритании, им также придется зарегистрироваться в FIRS, добавил он. Схема начнет работать 1 июля 2025 года.Схема FIRS призвана обеспечить контроль за иностранным влиянием в Британии. В ее рамках все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии. Он предполагает декларацию любой деятельности, которая проводится по договоренности с этими странами или по их указанию.

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https://ria.ru/20250321/britaniya-2006563420.html

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россия, великобритания, лондон, единая россия, в мире