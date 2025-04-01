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Стармер рассказал, как Британия отреагирует на амерканские пошлины - РИА Новости, 01.04.2025
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14:09 01.04.2025 (обновлено: 15:51 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/britanija-2008644533.html
Стармер рассказал, как Британия отреагирует на амерканские пошлины
Стармер рассказал, как Британия отреагирует на амерканские пошлины - РИА Новости, 01.04.2025
Стармер рассказал, как Британия отреагирует на амерканские пошлины
Британские власти будут придерживаться спокойного и сдержанного подхода в ответ на ожидаемые пошлины США, правительство не намеренно автоматически вводить... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:09:00+03:00
2025-04-01T15:51:00+03:00
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великобритания
кир стармер
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Британские власти будут придерживаться спокойного и сдержанного подхода в ответ на ожидаемые пошлины США, правительство не намеренно автоматически вводить тарифы в ответ на действия Вашингтона, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. "Я не буду забегать вперед. Но я общаюсь с наиболее затронутыми секторами, и я думаю, что больше всего они хотят спокойного и сдержанного ответа на это, а не машинального ответа", - сказал он в эфире телеканала Sky News в ответ на вопрос о возможных ответных тарифах. По его словам, никто не хочет торговой войны, при этом Стармер заявил о необходимости действовать в национальных интересах. "И это означает, что все варианты должны оставаться на столе", - добавил британский премьер. Он отметил, что переговоры о достижении с Вашингтоном экономической сделки для смягчения последствий американских тарифов значительно продвинулись за недели, хотя обычно подобное занимает месяцы или годы. "Мы упорно работаем над экономическим соглашением, по которому мы быстро продвинулись вперед, и я надеюсь, что мы сможем добиться быстрых решений... Но скорее всего, тарифы будут введены", - заявил премьер. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс ранее заявил, что ожидаемый в среду "день мировых тарифов", как его называют в США, затронет все страны без исключения. При этом министр добавил, что с оптимизмом смотрит на то, что в ближайшие недели или месяцы страны достигнут договоренностей, благодаря которым вводимые со 2 апреля тарифы будут отменены в отношении Великобритании. В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
https://ria.ru/20250304/tryudo-2003049206.html
https://ria.ru/20250212/britaniya-1998939955.html
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сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Стармер рассказал, как Британия отреагирует на амерканские пошлины

Премьер Стармер: Британия будет сдержанно реагировать на ожидаемые пошлины США

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Британские власти будут придерживаться спокойного и сдержанного подхода в ответ на ожидаемые пошлины США, правительство не намеренно автоматически вводить тарифы в ответ на действия Вашингтона, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
«
"Я не буду забегать вперед. Но я общаюсь с наиболее затронутыми секторами, и я думаю, что больше всего они хотят спокойного и сдержанного ответа на это, а не машинального ответа", - сказал он в эфире телеканала Sky News в ответ на вопрос о возможных ответных тарифах.
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По его словам, никто не хочет торговой войны, при этом Стармер заявил о необходимости действовать в национальных интересах.
«
"И это означает, что все варианты должны оставаться на столе", - добавил британский премьер.
Он отметил, что переговоры о достижении с Вашингтоном экономической сделки для смягчения последствий американских тарифов значительно продвинулись за недели, хотя обычно подобное занимает месяцы или годы.
«
"Мы упорно работаем над экономическим соглашением, по которому мы быстро продвинулись вперед, и я надеюсь, что мы сможем добиться быстрых решений... Но скорее всего, тарифы будут введены", - заявил премьер.
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Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс ранее заявил, что ожидаемый в среду "день мировых тарифов", как его называют в США, затронет все страны без исключения. При этом министр добавил, что с оптимизмом смотрит на то, что в ближайшие недели или месяцы страны достигнут договоренностей, благодаря которым вводимые со 2 апреля тарифы будут отменены в отношении Великобритании.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.
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