Стармер рассказал, как Британия отреагирует на амерканские пошлины
Премьер Стармер: Британия будет сдержанно реагировать на ожидаемые пошлины США
© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Британские власти будут придерживаться спокойного и сдержанного подхода в ответ на ожидаемые пошлины США, правительство не намеренно автоматически вводить тарифы в ответ на действия Вашингтона, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
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"Я не буду забегать вперед. Но я общаюсь с наиболее затронутыми секторами, и я думаю, что больше всего они хотят спокойного и сдержанного ответа на это, а не машинального ответа", - сказал он в эфире телеканала Sky News в ответ на вопрос о возможных ответных тарифах.
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По его словам, никто не хочет торговой войны, при этом Стармер заявил о необходимости действовать в национальных интересах.
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"И это означает, что все варианты должны оставаться на столе", - добавил британский премьер.
Он отметил, что переговоры о достижении с Вашингтоном экономической сделки для смягчения последствий американских тарифов значительно продвинулись за недели, хотя обычно подобное занимает месяцы или годы.
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"Мы упорно работаем над экономическим соглашением, по которому мы быстро продвинулись вперед, и я надеюсь, что мы сможем добиться быстрых решений... Но скорее всего, тарифы будут введены", - заявил премьер.
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Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс ранее заявил, что ожидаемый в среду "день мировых тарифов", как его называют в США, затронет все страны без исключения. При этом министр добавил, что с оптимизмом смотрит на то, что в ближайшие недели или месяцы страны достигнут договоренностей, благодаря которым вводимые со 2 апреля тарифы будут отменены в отношении Великобритании.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Ожидается, что эта мера серьезно затронет европейский автопром.