https://ria.ru/20250401/blagoveschensk-2008538711.html

В Благовещенске пресекли деятельность подпольного казино

В Благовещенске пресекли деятельность подпольного казино - РИА Новости, 01.04.2025

В Благовещенске пресекли деятельность подпольного казино

Деятельность подпольного казино в Благовещенске с ежемесячным доходом до 20 миллионов рублей пресекли полицейские, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T03:38:00+03:00

2025-04-01T03:38:00+03:00

2025-04-01T03:38:00+03:00

происшествия

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Деятельность подпольного казино в Благовещенске с ежемесячным доходом до 20 миллионов рублей пресекли полицейские, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". "В Благовещенске пресечена деятельность подпольного казино, приносившего своим организаторам до 20 миллионов рублей ежемесячно", - говорится в сообщении. Уточняется, что нелегальное игорное заведение работало с мая 2022 года в нежилом помещении на пересечении улиц Ленина и Шевченко и было строго законспирировано. Клиентами подпольного игрового клуба были преимущественно иностранные граждане. Оперативники по нескольким адресам одновременно задержали семерых наиболее активных участников организованной группы, были задействованы около 120 правоохранителей. При обысках изъяты игровые столы, фишки, компьютерная техника, 11 миллионов рублей наличными, травматическое оружие и документацию. Также оперативники задержали в Благовещенске 25-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, являлся одним из организаторов проведения азартных игр. "Все задержанные стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого следственными органами по части 3 статьи 171.2 УК РФ, на время расследования они заключены под стражу. Полицейские устанавливают других участников противоправной деятельности", - добавляется в тексте. В региональном управлении МВД сообщили, что в Благовещенске задержан восьмой фигурант уголовного дела об организации подпольного казино. По оперативным данным, участие в нелегальном бизнесе принимали как минимум два десятка человек. Также уточняется, что задержанные семь активных участников группы 1988-1999 годов рождения, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20241227/moskva-1991606834.html

https://ria.ru/20241217/kazino-1989725302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенск, россия