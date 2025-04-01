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В Благовещенске пресекли деятельность подпольного казино - РИА Новости, 01.04.2025
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03:38 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/blagoveschensk-2008538711.html
В Благовещенске пресекли деятельность подпольного казино
В Благовещенске пресекли деятельность подпольного казино - РИА Новости, 01.04.2025
В Благовещенске пресекли деятельность подпольного казино
Деятельность подпольного казино в Благовещенске с ежемесячным доходом до 20 миллионов рублей пресекли полицейские, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T03:38:00+03:00
2025-04-01T03:38:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Деятельность подпольного казино в Благовещенске с ежемесячным доходом до 20 миллионов рублей пресекли полицейские, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа". "В Благовещенске пресечена деятельность подпольного казино, приносившего своим организаторам до 20 миллионов рублей ежемесячно", - говорится в сообщении. Уточняется, что нелегальное игорное заведение работало с мая 2022 года в нежилом помещении на пересечении улиц Ленина и Шевченко и было строго законспирировано. Клиентами подпольного игрового клуба были преимущественно иностранные граждане. Оперативники по нескольким адресам одновременно задержали семерых наиболее активных участников организованной группы, были задействованы около 120 правоохранителей. При обысках изъяты игровые столы, фишки, компьютерная техника, 11 миллионов рублей наличными, травматическое оружие и документацию. Также оперативники задержали в Благовещенске 25-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, являлся одним из организаторов проведения азартных игр. "Все задержанные стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого следственными органами по части 3 статьи 171.2 УК РФ, на время расследования они заключены под стражу. Полицейские устанавливают других участников противоправной деятельности", - добавляется в тексте. В региональном управлении МВД сообщили, что в Благовещенске задержан восьмой фигурант уголовного дела об организации подпольного казино. По оперативным данным, участие в нелегальном бизнесе принимали как минимум два десятка человек. Также уточняется, что задержанные семь активных участников группы 1988-1999 годов рождения, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20241227/moskva-1991606834.html
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происшествия, благовещенск, россия
Происшествия, Благовещенск, Россия
В Благовещенске пресекли деятельность подпольного казино

В Благовещенске ликвидировали подпольное казино с доходом до 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Деятельность подпольного казино в Благовещенске с ежемесячным доходом до 20 миллионов рублей пресекли полицейские, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".
Благовещенске пресечена деятельность подпольного казино, приносившего своим организаторам до 20 миллионов рублей ежемесячно", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что нелегальное игорное заведение работало с мая 2022 года в нежилом помещении на пересечении улиц Ленина и Шевченко и было строго законспирировано. Клиентами подпольного игрового клуба были преимущественно иностранные граждане.
Оперативники по нескольким адресам одновременно задержали семерых наиболее активных участников организованной группы, были задействованы около 120 правоохранителей. При обысках изъяты игровые столы, фишки, компьютерная техника, 11 миллионов рублей наличными, травматическое оружие и документацию. Также оперативники задержали в Благовещенске 25-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, являлся одним из организаторов проведения азартных игр.
"Все задержанные стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого следственными органами по части 3 статьи 171.2 УК РФ, на время расследования они заключены под стражу. Полицейские устанавливают других участников противоправной деятельности", - добавляется в тексте.
В региональном управлении МВД сообщили, что в Благовещенске задержан восьмой фигурант уголовного дела об организации подпольного казино. По оперативным данным, участие в нелегальном бизнесе принимали как минимум два десятка человек. Также уточняется, что задержанные семь активных участников группы 1988-1999 годов рождения, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.
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