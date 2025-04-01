https://ria.ru/20250401/blagoustroystvo-2008623675.html

Глава Чувашии одобрил обновление Ядрина и Цивильска

Глава Чувашии одобрил обновление Ядрина и Цивильска - РИА Новости, 01.04.2025

Глава Чувашии одобрил обновление Ядрина и Цивильска

Межведомственная комиссия по реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" под председательством главы Чувашии Олега Николаева утвердила проектно-сметную... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:14:00+03:00

2025-04-01T13:14:00+03:00

2025-04-01T16:56:00+03:00

цивильск

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия по реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" под председательством главы Чувашии Олега Николаева утвердила проектно-сметную документацию благоустройства в городах Цивильск и Ядрин, сообщает пресс-служба правительства региона. Эти города вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Отмечается, что стоимость реализации проектов составит в городе Цивильске — 112,2 миллиона рублей, в городе Ядрине — 135,3 миллиона рублей. Из федерального бюджета предусмотрены субсидии по 70,9 миллиона рублей. Остальные деньги пойдут из республиканского и муниципальных бюджетов. "Мы принимаем активное участие во всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Необходимое условие — софинансирование региона. Большой вклад в успех также вносят жители участием в голосовании. За пять лет в республике реализовали 12 проектов, три из которых — в прошлом году. Победа в конкурсе помогает нашим малым городам и историческим поселениям формировать современную городскую среду, развивать бизнес и туризм", — акцентировал Николаев, его слова приводит пресс-служба. Он также подчеркнул необходимость активнее вовлекать местное бизнес-сообщество в реализацию проектов по благоустройству, в том числе для строительства объектов коммерческого назначения. Это позволит привлекать в проекты дополнительные средства из внебюджетных источников, как и предусмотрено условиями конкурса. Также глава Чувашии отметил, что озеленение в Ядрине и Цивильске необходимо проводить в соответствии с региональными регламентами благоустройства дворовых и школьных территорий и использовать районированные растения, выращенные в питомниках республики. "Кроме того, на все надо смотреть в аспекте контракта жизненного цикла: создание, эксплуатация, реконструкция. К примеру, в Цивильске "дождевой сад" со специфичными растениями, выдерживающими определенные нагрузки по составу вод, времени нахождения под водой, — объект интересный, экологичный и красивый. Мы должны изначально понимать, как пространство будет служить дальше, как его эксплуатировать? Если в целом объект покажет свою эффективность, такие технологии будем применять для благоустройства и других территорий", — указал глава Чувашии. Также комиссией была одобрена концепция благоустройства центральной части Порецкого. Село представит республику на X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с концепцией "Наследие Порецкого: развитие исторического центра села". Чувашия с 2018 года активно участвует во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За это время 15 заявок малых городов и исторических поселений республики были признаны победителями. В целом за прошедшие пять лет в Чувашии было благоустроено 1316 дворовых и общественных пространств. Задача на 2025 год — благоустройство 25, а к 2030 году — до 268 общественных пространств.

https://ria.ru/20250327/chuvashiya-2007588742.html

https://ria.ru/20241223/nikolaev-1990800497.html

цивильск

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

цивильск, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)