https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html

Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией

Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией - РИА Новости, 01.04.2025

Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией

Готовящаяся приостановка запрета движения "Талибан"* отвечает интересам России и Афганистана, снимая препятствие для развития взаимовыгодного двустороннего... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:58:00+03:00

2025-04-01T14:58:00+03:00

2025-04-01T15:09:00+03:00

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ДОХА, 1 апр – РИА Новости. Готовящаяся приостановка запрета движения "Талибан"* отвечает интересам России и Афганистана, снимая препятствие для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сказал РИА Новости глава политбюро талибов и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин.Накануне генпрокуратура РФ запросила Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан"."Я считаю, что этот шаг отвечает национальным интересам Афганистана и России", - сказал собеседник агентства."Мы его приветствуем и ценим. Я думаю, что такое решение давно назрело для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами. Обе страны хотят сотрудничать в различных областях, но этот запрет был препятствием на пути", - добавил Шахин.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20250212/afganistan-1998765463.html

https://ria.ru/20250110/kabul-1993039752.html

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в мире, россия, талибан, афганистан, сухейль шахин, катар, оон