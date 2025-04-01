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Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
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14:58 01.04.2025 (обновлено: 15:09 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html
Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией
Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией
Готовящаяся приостановка запрета движения "Талибан"* отвечает интересам России и Афганистана, снимая препятствие для развития взаимовыгодного двустороннего... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:58:00+03:00
2025-04-01T15:09:00+03:00
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талибан
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сухейль шахин
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ДОХА, 1 апр – РИА Новости. Готовящаяся приостановка запрета движения "Талибан"* отвечает интересам России и Афганистана, снимая препятствие для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сказал РИА Новости глава политбюро талибов и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин.Накануне генпрокуратура РФ запросила Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан"."Я считаю, что этот шаг отвечает национальным интересам Афганистана и России", - сказал собеседник агентства."Мы его приветствуем и ценим. Я думаю, что такое решение давно назрело для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами. Обе страны хотят сотрудничать в различных областях, но этот запрет был препятствием на пути", - добавил Шахин.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250212/afganistan-1998765463.html
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в мире, россия, талибан, афганистан, сухейль шахин, катар, оон
В мире, Россия, Талибан, Афганистан, Сухейль Шахин, Катар, ООН
Глава политбюро Афганистана заявил о скором сближении с Россией

Шахин: снятие запрета "Талибана" в РФ откроет возможности к сотрудничеству стран

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
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ДОХА, 1 апр – РИА Новости. Готовящаяся приостановка запрета движения "Талибан"* отвечает интересам России и Афганистана, снимая препятствие для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сказал РИА Новости глава политбюро талибов и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин.
Накануне генпрокуратура РФ запросила Верховный суд о приостановке запрета деятельности в России движения "Талибан".
Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Россия и Афганистан активизировали контакты, заявил посол
12 февраля, 08:14
«
"Я считаю, что этот шаг отвечает национальным интересам Афганистана и России", - сказал собеседник агентства.
«
"Мы его приветствуем и ценим. Я думаю, что такое решение давно назрело для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами. Обе страны хотят сотрудничать в различных областях, но этот запрет был препятствием на пути", - добавил Шахин.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Афганистан хочет подписать с Россией договор о транзите СПГ
10 января, 05:54
 
В миреРоссияТалибанАфганистанСухейль ШахинКатарООН
 
 
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