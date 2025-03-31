https://ria.ru/20250331/zastroyschiki-2008257239.html
Для московских застройщиков создали два бесплатных сервиса
Для московских застройщиков создали два бесплатных сервиса - РИА Новости, 31.03.2025
Для московских застройщиков создали два бесплатных сервиса
В марте на портале "СтроимПросто" появились два новых бесплатных сервиса для московских застройщиков и проектировщиков - "Калькулятор процедур" и "Калькулятор... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:02:00+03:00
2025-03-31T09:02:00+03:00
2025-03-31T09:02:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В марте на портале "СтроимПросто" появились два новых бесплатных сервиса для московских застройщиков и проектировщиков - "Калькулятор процедур" и "Калькулятор ТЭП", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Оба инструмента работают по нормативам и градостроительным стандартам Москвы."Сервисы проводят проверку по предельным техническо-экономическим показателям для строительного проекта, делают расчет, определяют список процедур и сроки, необходимые для реализации строительства. Это позволяет одновременно учитывать нормативные требования, рассчитывать ключевые параметры застройки и планировать последовательность процедур", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.С помощью "Калькулятора процедур" застройщики могут составлять план реализации проекта, включающий все этапы согласования и сроки."Калькулятор ТЭП" помогает проанализировать техническо-экономические показатели территории, где будет создаваться проект. Речь идет о плотности застройки, объемах жилья и нежилой недвижимости, данных о соцобъектах и сокращении сроков реализации.В связи с появлением этих сервисов теперь можно оценивать стоимость изменения вида разрешенного использования территории, рассчитывать места приложения труда и ключевые показателей проектирования, а еще составлять планы по дальнейшим шагам в строительстве, учитывая актуальные данные о территории.
https://ria.ru/20250330/khram-2008254429.html
https://ria.ru/20250327/moskva-2007587796.html
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Для московских застройщиков создали два бесплатных сервиса
Для московских застройщиков разработали два новых бесплатных сервиса
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В марте на портале "СтроимПросто" появились два новых бесплатных сервиса для московских застройщиков и проектировщиков - "Калькулятор процедур" и "Калькулятор ТЭП", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Оба инструмента работают по нормативам и градостроительным стандартам Москвы.
"Сервисы проводят проверку по предельным техническо-экономическим показателям для строительного проекта, делают расчет, определяют список процедур и сроки, необходимые для реализации строительства. Это позволяет одновременно учитывать нормативные требования, рассчитывать ключевые параметры застройки и планировать последовательность процедур", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
С помощью "Калькулятора процедур" застройщики могут составлять план реализации проекта, включающий все этапы согласования и сроки.
"Калькулятор ТЭП" помогает проанализировать техническо-экономические показатели территории, где будет создаваться проект. Речь идет о плотности застройки, объемах жилья и нежилой недвижимости, данных о соцобъектах и сокращении сроков реализации.
В связи с появлением этих сервисов теперь можно оценивать стоимость изменения вида разрешенного использования территории, рассчитывать места приложения труда и ключевые показателей проектирования, а еще составлять планы по дальнейшим шагам в строительстве, учитывая актуальные данные о территории.