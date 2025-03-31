https://ria.ru/20250331/zastroyschiki-2008257239.html

Для московских застройщиков создали два бесплатных сервиса

Для московских застройщиков создали два бесплатных сервиса - РИА Новости, 31.03.2025

Для московских застройщиков создали два бесплатных сервиса

В марте на портале "СтроимПросто" появились два новых бесплатных сервиса для московских застройщиков и проектировщиков - "Калькулятор процедур" и "Калькулятор... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:02:00+03:00

2025-03-31T09:02:00+03:00

2025-03-31T09:02:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В марте на портале "СтроимПросто" появились два новых бесплатных сервиса для московских застройщиков и проектировщиков - "Калькулятор процедур" и "Калькулятор ТЭП", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Оба инструмента работают по нормативам и градостроительным стандартам Москвы."Сервисы проводят проверку по предельным техническо-экономическим показателям для строительного проекта, делают расчет, определяют список процедур и сроки, необходимые для реализации строительства. Это позволяет одновременно учитывать нормативные требования, рассчитывать ключевые параметры застройки и планировать последовательность процедур", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.С помощью "Калькулятора процедур" застройщики могут составлять план реализации проекта, включающий все этапы согласования и сроки."Калькулятор ТЭП" помогает проанализировать техническо-экономические показатели территории, где будет создаваться проект. Речь идет о плотности застройки, объемах жилья и нежилой недвижимости, данных о соцобъектах и сокращении сроков реализации.В связи с появлением этих сервисов теперь можно оценивать стоимость изменения вида разрешенного использования территории, рассчитывать места приложения труда и ключевые показателей проектирования, а еще составлять планы по дальнейшим шагам в строительстве, учитывая актуальные данные о территории.

https://ria.ru/20250330/khram-2008254429.html

https://ria.ru/20250327/moskva-2007587796.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы