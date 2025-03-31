https://ria.ru/20250331/zaschita-2008424856.html

Защита основателя "Русагро" обжаловала его арест

Защита основателя "Русагро" обжаловала его арест - РИА Новости, 31.03.2025

Защита основателя "Русагро" обжаловала его арест

Защита основателя "Русагро" Вадима Мошковича обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:23:00+03:00

2025-03-31T15:23:00+03:00

2025-03-31T15:23:00+03:00

происшествия

россия

вадим мошкович

русагро

московский городской суд

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Защита основателя "Русагро" Вадима Мошковича обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича Вадима Николаевича", - рассказал собеседник агентства. Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича до 25 мая. На этом настаивал следователь, указывая, что "находясь на свободе, Мошкович может скрыться", поскольку имеет гражданство Израиля и родственников за границей. Сам же фигурант заявил, что при желании не сможет покинуть Россию, он находится под санкциями 32 стран (подсчитал корреспондент РИА Новости). Защита просила отпустить его под залог в миллиард рублей. Такую сумму готовы были перечислить со счетов "Русагро", о чём в суде была представлена выписка. Вместе с Мошковичем был арестован бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов. Потерпевшим по делу признана кипрская компания Solpro Investments Ltd ("Солпро Инвестмент Лтд") владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров. Как ранее стало известно РИА Новости, в заявлении в МВД речь шла о событиях 2018 года. Заявитель указывал, что представители ГК "Русагро", "под предлогом инвестирования, заключили с "Солпро Инвестмент Лтд", которое, в свою очередь, является учредителем холдинга" "Солнечные продукты", договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования". Как писал заявитель, представители ГК "Русагро" не исполнили свои обязательства в полном объеме, "при этом завладели активами холдинга "Солнечные продукты", которыми распорядились по своему усмотрению, он просил привлечь Мошковича по части 4 статьи 159 УК РФ. Изначально правоохранительные органы отказались возбуждать дела, однако постановление было обжаловано в Таганский районный суд, а затем в апелляцию Мосгорсуда, которая отменила решения нижестоящих инстанций и отправила материалы на новое рассмотрение. Вскоре после этого в отношении Мошковича было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250329/moshkovich-2008079774.html

https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007651634.html

https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007721681.html

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происшествия, россия, вадим мошкович, русагро , московский городской суд