Защита основателя "Русагро" обжаловала его арест
Защита Мошковича обжаловала его арест по делу о мошенничестве в крупном размере
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Защита основателя "Русагро" Вадима Мошковича обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича Вадима Николаевича", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича до 25 мая. На этом настаивал следователь, указывая, что "находясь на свободе, Мошкович может скрыться", поскольку имеет гражданство Израиля и родственников за границей. Сам же фигурант заявил, что при желании не сможет покинуть Россию, он находится под санкциями 32 стран (подсчитал корреспондент РИА Новости). Защита просила отпустить его под залог в миллиард рублей. Такую сумму готовы были перечислить со счетов "Русагро", о чём в суде была представлена выписка.
Вместе с Мошковичем был арестован бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов.
Потерпевшим по делу признана кипрская компания Solpro Investments Ltd ("Солпро Инвестмент Лтд") владелец холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров.
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Как ранее стало известно РИА Новости, в заявлении в МВД речь шла о событиях 2018 года. Заявитель указывал, что представители ГК "Русагро", "под предлогом инвестирования, заключили с "Солпро Инвестмент Лтд", которое, в свою очередь, является учредителем холдинга" "Солнечные продукты", договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования".
Как писал заявитель, представители ГК "Русагро" не исполнили свои обязательства в полном объеме, "при этом завладели активами холдинга "Солнечные продукты", которыми распорядились по своему усмотрению, он просил привлечь Мошковича по части 4 статьи 159 УК РФ. Изначально правоохранительные органы отказались возбуждать дела, однако постановление было обжаловано в Таганский районный суд, а затем в апелляцию Мосгорсуда, которая отменила решения нижестоящих инстанций и отправила материалы на новое рассмотрение. Вскоре после этого в отношении Мошковича было возбуждено уголовное дело.