Бахрушинский музей создаст музей Ярославского театра имени Волкова
Бахрушинский музей доложил о реализации программы "Новый музей театра"
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФГенеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей создаст музей Ярославского театра имени Федора Волкова в рамках программы "Новый музей театра", сообщили в пресс-службе музея.
«
"Сегодня мы разработали и при поддержке Минкультуры России реализуем масштабную федеральную программу "Новый музей театра". Она дает возможность жителям нашей страны приобщаться к театральной истории своей малой родины. В региональных театрах мы создаем музеи, посвященные их театральной истории", – приводятся слова гендиректора музея Кристины Трубиновой.
Бахрушинский музей создал новую экспозицию в Курском драмтеатре
19 июня 2024, 14:07
Так, в рамках программы "Новый музей театра" специалистами Бахрушинского музея в различных театрах создаются новые музейные пространства. На сегодняшний день активно функционируют два таких музея – в Курске и в Дагестане.
По словам Трубиновой, программа стала первым проектом Ассоциации театральных музеев России. Ее миссия – содействие сохранению российского театрального наследия, укреплению и расширению музейно-театрального сообщества. Среди членов ассоциации 127 театров.
«
"Создание Нового музея театра в Ярославле станет частью программы празднования 275-летия Российского театра драмы им. Федора Волкова. В планах на этот год – также открытие таких музеев в Кинешме, Самаре, ДНР и Абхазии", - добавляется в сообщении.
Федор Волков родился в 1729 году, считается основателем русского театра. Волков ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны.
Бахрушинский музей открыл Музей истории театров Дагестана в Махачкале
20 июня 2024, 14:30