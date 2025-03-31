https://ria.ru/20250331/yaroslavlmuzey-2008457560.html

Бахрушинский музей создаст музей Ярославского театра имени Волкова

Бахрушинский музей создаст музей Ярославского театра имени Волкова - РИА Новости, 31.03.2025

Бахрушинский музей создаст музей Ярославского театра имени Волкова

Бахрушинский театральный музей создаст музей Ярославского театра имени Федора Волкова в рамках программы "Новый музей театра", сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей создаст музей Ярославского театра имени Федора Волкова в рамках программы "Новый музей театра", сообщили в пресс-службе музея."Сегодня мы разработали и при поддержке Минкультуры России реализуем масштабную федеральную программу "Новый музей театра". Она дает возможность жителям нашей страны приобщаться к театральной истории своей малой родины. В региональных театрах мы создаем музеи, посвященные их театральной истории", – приводятся слова гендиректора музея Кристины Трубиновой.Так, в рамках программы "Новый музей театра" специалистами Бахрушинского музея в различных театрах создаются новые музейные пространства. На сегодняшний день активно функционируют два таких музея – в Курске и в Дагестане.По словам Трубиновой, программа стала первым проектом Ассоциации театральных музеев России. Ее миссия – содействие сохранению российского театрального наследия, укреплению и расширению музейно-театрального сообщества. Среди членов ассоциации 127 театров."Создание Нового музея театра в Ярославле станет частью программы празднования 275-летия Российского театра драмы им. Федора Волкова. В планах на этот год – также открытие таких музеев в Кинешме, Самаре, ДНР и Абхазии", - добавляется в сообщении.Федор Волков родился в 1729 году, считается основателем русского театра. Волков ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны.

https://ria.ru/20240619/kurskmuzey-1953893155.html

https://ria.ru/20240620/muzeydagestan-1954242842.html

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кристина трубинова, ярославль, россия