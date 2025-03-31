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Свыше 200 ярмарок пройдут в Московской области в апреле - РИА Новости, 31.03.2025
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Новости Подмосковья
 
17:47 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/yarmarki-2008470752.html
Свыше 200 ярмарок пройдут в Московской области в апреле
Свыше 200 ярмарок пройдут в Московской области в апреле - РИА Новости, 31.03.2025
Свыше 200 ярмарок пройдут в Московской области в апреле
В Московской области организуют 212 ярмарок в апреле в 41 городском и муниципальном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:47:00+03:00
2025-03-31T17:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Московской области организуют 212 ярмарок в апреле в 41 городском и муниципальном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Так, жители Подмосковья смогут приобрести на специализированных площадках постную продукцию, товары для сада и огорода, натуральные продукты отечественных производителей и фермеров, пасхальные украшения, текстиль и многое другое. В ведомстве отметили, что в десяти округах, включая Орехово-Зуевский, Талдомский, Щелково, пройдут тематические ярмарки, посвященные Великому посту, который в этом году продлится до 19 апреля. Также 20 апреля православные христиане отметят Пасху – будет организовано около 17 торговых площадок, приуроченных к Светлому празднику. Приобрести сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию, сладости и многое другое можно на ярмарках "Товары регионов России", а подготовиться к дачному сезону — на специализированных площадках в Истре, Волоколамске и Одинцовском.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 200 ярмарок пройдут в Московской области в апреле

Более 200 ярмарок пройдут в 41 округе Московской области в апреле

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродажа фруктов на ярмарке
Продажа фруктов на ярмарке - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Продажа фруктов на ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Московской области организуют 212 ярмарок в апреле в 41 городском и муниципальном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Так, жители Подмосковья смогут приобрести на специализированных площадках постную продукцию, товары для сада и огорода, натуральные продукты отечественных производителей и фермеров, пасхальные украшения, текстиль и многое другое.
В ведомстве отметили, что в десяти округах, включая Орехово-Зуевский, Талдомский, Щелково, пройдут тематические ярмарки, посвященные Великому посту, который в этом году продлится до 19 апреля.
Также 20 апреля православные христиане отметят Пасху – будет организовано около 17 торговых площадок, приуроченных к Светлому празднику. Приобрести сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию, сладости и многое другое можно на ярмарках "Товары регионов России", а подготовиться к дачному сезону — на специализированных площадках в Истре, Волоколамске и Одинцовском.
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