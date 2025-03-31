https://ria.ru/20250331/yaponiya-2008479558.html

В Японии оценили возможный ущерб от землетрясения в разломе Нанкай

В Японии оценили возможный ущерб от землетрясения в разломе Нанкай - РИА Новости, 31.03.2025

В Японии оценили возможный ущерб от землетрясения в разломе Нанкай

Правительство Японии опубликовало обновленную оценку ущерба в результате мощного землетрясения в разломе Нанкай, который проходит по дну Тихого океана от... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:04:00+03:00

2025-03-31T18:04:00+03:00

2025-03-31T18:08:00+03:00

в мире

япония

сидзуока (префектура)

хонсю (остров)

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ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Правительство Японии опубликовало обновленную оценку ущерба в результате мощного землетрясения в разломе Нанкай, который проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю: так, число жертв при худшем сценарии может составить 298 тысяч, до 10% населения страны может быть вынуждено эвакуироваться, а 115 тысяч гектаров окажется затоплены. Согласно последней оценке правительственной комиссии по изучению землетрясений, опубликованной в январе этого года, вероятность возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай в ближайшие 30 лет составляет "примерно 80%". В ближайшие 10 лет вероятность мощного землетрясения составляет "примерно 30%", а в ближайшие 50 лет – "примерно 90% и выше". До настоящего времени считалось, что при наихудшем сценарии число жертв может составить более 320 тысяч, а количество пострадавших превысить 620 тысяч. Этот прогноз был дан более 10 лет назад, после чего были изменены методы расчетов с учетом более точных данных о топографии местностей. Теперь наихудший сценарий сценарий предполагает 298 тысяч погибших, что меньше примерно на 8% по сравнению прошлыми показателями, согласно которым число погибших могло достичь 323 тысяч человек. Самый большой ущерб ожидается, если землетрясение произойдет зимой глубокой ночью. При этом, самое большое число жертв будет связано с цунами, вызванным землетрясением. Как ожидается, при худшем сценарии в результате цунами погибнут 215 тысяч человек. Еще 73 тысячи могут погибнуть в результате обрушения зданий, а еще около 9 тысяч – при пожарах, вызванных землетрясением. Вместе с этим было увеличено число людей, которым придется эвакуироваться. Если в прогнозе от 2012 года это число оценивалось в примерно 9,5 миллиона человек, то согласно последней оценке – 12,3 миллиона человек, что примерно 10% населения Японии. Толчки силой в 6 баллов по принятой семибальной шкале будут ощущаться в 764 административных единицах в 31 из 47 префектур Японии. В 25 префектурах ожидается цунами высотой более 3 метров, в 13 префектурах – более 10 метров. В префектурах Коти и Сидзуока высота цунами может превысить 30 метров. Площадь, которая будет затоплена на 30 сантиметров высотой и более, была увеличена в последнем прогнозе примерно на 30% по сравнению с прошлой оценкой до более 115 тысяч гектаров. До 2,35 миллиона строений могут быть полностью разрушены в результате толков, цунами и пожаров. Также была впервые дана оценка возможных смертей в результате последствий, вызванных природной катастрофой, в том числе в результате ухудшения здоровья людей в эвакуационных центрах. Так, при худшем сценарии в результате последствий катастрофы могут погибнуть от 26 до 52 тысяч человек, что в 10 раз больше показателя, зафиксированного после землетрясения на северо-востоке Японии в 2011 году. В частности, в группе риска могут оказаться до 265 тысяч человек, которым требуется специальный уход, до 80 тысяч беременных женщин и до 53 тысячи человек с неизлечимыми заболеваниями. Экономический ущерб от мощного землетрясения в разломе Нанкай оценивается в 270 триллионов иен (1,8 триллиона долларов). Последние несколько лет сейсмологи все чаще высказывают опасения относительного возможного скорого мегаземлетрясения в разломе Нанкай, мощные землетрясения в котором отмечаются раз в примерно 100-150 лет. Наиболее сильные толчки, как ожидается, будут ощущаться вдоль южного побережья центральной части острова Хонсю, а также на острове Сикоку и восточном побережье острова Кюсю. Последнее крупное землетрясение в этом районе разлома Нанкай магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года, толчки от него ощущались на обширной территории Японии от северных регионов острова Хонсю до острова Кюсю. При землетрясении, эпицентр которого находился к югу от префектуры Вакаяма, по различным оценкам, погибли не менее 1,3 тысячи человек, пострадали около 2,6 тысячи человек, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Мощное землетрясение также вызвало цунами высотой до 6 метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов.

https://ria.ru/20250113/yaponiya-1993486913.html

https://ria.ru/20250331/myanma-2008407419.html

https://ria.ru/20250330/tonga-2008262065.html

япония

сидзуока (префектура)

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в мире, япония, сидзуока (префектура), хонсю (остров)