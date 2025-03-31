https://ria.ru/20250331/vystavkayaroslavl-2008458958.html

Бахрушинский музей готовит главную выставку к юбилею Театра имени Волкова

Бахрушинский музей готовит главную выставку к юбилею Театра имени Волкова - РИА Новости, 31.03.2025

Бахрушинский музей готовит главную выставку к юбилею Театра имени Волкова

Выставка "Больше, чем театр" откроется в июне в Ярославле, посетители узнают историю Первого русского театра с 1750 года до сегодняшних дней, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:34:00+03:00

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2025-03-31T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Выставка "Больше, чем театр" откроется в июне в Ярославле, посетители узнают историю Первого русского театра с 1750 года до сегодняшних дней, сообщили в пресс-службе Бахрушинского музея."Масштабная выставка "Больше, чем театр" откроется в Ярославле в июне этого года. Она впервые представит историю Первого русского театра от его рождения в 1750 году до сегодняшнего дня. В экспозиции будут представлены более 250 уникальных предметов из собрания Бахрушинского музея и самого театра. Многие раритеты, которые войдут в экспозицию, были собраны лично основателем музея – известным московским меценатом Алексеем Бахрушиным", - сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова.Экспозиция займет свыше 350 квадратных метров. В числе главных экспонатов редчайшие предметы из фондов Бахрушинского театрального музея: указ Елизаветы Петровны о призыве в Санкт-Петербург ярославских купцов Волковых и жалованная грамота на дворянство актера Федора Волкова с гербовой печатью Екатерины II. Отдельный раздел экспозиции расскажет о деятельности Российского театра драмы имени Волкова на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.По словам гендиректора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой, уже подготовлены научная концепция, отобраны музейные предметы из собрания музея и театра, разработан проект архитектурно-художественного решения, утверждается художественный проект.Трубинова отметила, что в скором времени, после открытия Музейно-театрального квартала "Бахрушинский", появится еще одна экспозиция - "Истоки русского театра". Ключевое место займет личность и деятельность Федора Волкова – ему будут посвящены два зала, один из них – "Торжествующая Минерва". Здесь будут представлены официальные документа и портреты, книги первых русских драматургов.Федор Волков родился в 1729 году, считается основателем русского театра. Волков ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны.

https://ria.ru/20250321/bakhrushinskiy_premiya-2006384702.html

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кристина трубинова, ярославль, театральный музей имени бахрушина