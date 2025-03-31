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Китай знакомят с винами России, заявили в ассоциации - РИА Новости, 31.03.2025
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04:45 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vino-2008305973.html
Китай знакомят с винами России, заявили в ассоциации
Китай знакомят с винами России, заявили в ассоциации - РИА Новости, 31.03.2025
Китай знакомят с винами России, заявили в ассоциации
Китайских потребителей постепенно знакомят с российскими винами, хотя задачи конкурировать с другими странами за его рынок пока нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:45:00+03:00
2025-03-31T04:45:00+03:00
экономика
россия
китай
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Китайских потребителей постепенно знакомят с российскими винами, хотя задачи конкурировать с другими странами за его рынок пока нет, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров. "Россия на сегодняшний день, в принципе, на экспорт продает (вина – ред.) в лучшем случае от 1% до 1,5%, это очень маленькая доля. Чтобы вы понимали, в 2024 году в России на внутреннем рынке продано вина больше, чем произведено, это произошло за счет остатков предыдущих лет и так далее. То есть, не то, чтобы у наших виноделен вообще даже есть какой-то ресурс для того, чтобы возить куда-то", - заявил Майоров на вопрос о том, есть ли у России интерес бороться за китайский рынок вина. Для сравнения он привел в пример Австралию, которая имеет огромный объем производства и 80% своего вина продает в Китае. "Здесь важно отметить два момента, во-первых, у нас нет задачи конкурировать с условной Австралией или Чили, и поэтому у нас есть такая привилегия - работать на узкую аудиторию, мы можем себе позволить начинать с малых цифр, это для нас плюс", - отметил собеседник агентства. Во-вторых, добавил он, через два-три года Россия достигнет точки, когда вина в стране будет производиться больше, чем потребляется. По его словам, хотя тренд на потребление вина в России растет, но быстро растет и количество посадок виноградников. "И для того, чтобы эта ситуация не навредила нашим виноделам, чтобы не начались сокращения производства и сокращение кадров, АВВР уже сейчас занимается развитием экспорта, чтобы через два-три года мы не столкнулись с такой историей. Нам важно уже сейчас выстроить и как бы синхронизировать эти процессы, чтобы через два-три года уже весь Китай знал о том, что российское вино есть, и, если у нас начинают появляться излишки продукции, чтобы мы точно понимали, куда нам ее продавать", - пояснил он.
https://ria.ru/20250331/vino-2008305593.html
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экономика, россия, китай, австралия
Экономика, Россия, Китай, Австралия
Китай знакомят с винами России, заявили в ассоциации

Замглавы ассоциации Майоров: китайских потребителей знакомят с винами России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Китайских потребителей постепенно знакомят с российскими винами, хотя задачи конкурировать с другими странами за его рынок пока нет, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров.
"Россия на сегодняшний день, в принципе, на экспорт продает (вина – ред.) в лучшем случае от 1% до 1,5%, это очень маленькая доля. Чтобы вы понимали, в 2024 году в России на внутреннем рынке продано вина больше, чем произведено, это произошло за счет остатков предыдущих лет и так далее. То есть, не то, чтобы у наших виноделен вообще даже есть какой-то ресурс для того, чтобы возить куда-то", - заявил Майоров на вопрос о том, есть ли у России интерес бороться за китайский рынок вина.
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Для сравнения он привел в пример Австралию, которая имеет огромный объем производства и 80% своего вина продает в Китае.
"Здесь важно отметить два момента, во-первых, у нас нет задачи конкурировать с условной Австралией или Чили, и поэтому у нас есть такая привилегия - работать на узкую аудиторию, мы можем себе позволить начинать с малых цифр, это для нас плюс", - отметил собеседник агентства.
Во-вторых, добавил он, через два-три года Россия достигнет точки, когда вина в стране будет производиться больше, чем потребляется. По его словам, хотя тренд на потребление вина в России растет, но быстро растет и количество посадок виноградников.
"И для того, чтобы эта ситуация не навредила нашим виноделам, чтобы не начались сокращения производства и сокращение кадров, АВВР уже сейчас занимается развитием экспорта, чтобы через два-три года мы не столкнулись с такой историей. Нам важно уже сейчас выстроить и как бы синхронизировать эти процессы, чтобы через два-три года уже весь Китай знал о том, что российское вино есть, и, если у нас начинают появляться излишки продукции, чтобы мы точно понимали, куда нам ее продавать", - пояснил он.
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