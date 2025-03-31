https://ria.ru/20250331/vino-2008305593.html

Эксперт оценил отношение современного потребителя к вину

Эксперт оценил отношение современного потребителя к вину - РИА Новости, 31.03.2025

Эксперт оценил отношение современного потребителя к вину

Современный потребитель вина в мире тяготеет к чему-то новому, и России в этом смысле есть что предложить, заявил РИА Новости заместитель исполнительного... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:40:00+03:00

2025-03-31T04:40:00+03:00

2025-03-31T04:40:00+03:00

россия

экономика

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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Современный потребитель вина в мире тяготеет к чему-то новому, и России в этом смысле есть что предложить, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров. "Есть одна интересная вещь, которую мы наблюдаем - это отношение китайского потребителя к России как к стране, где еще есть экологичное производство, и в этом смысле терруары, те места, где произрастает наш виноград, это просто какая-то новая "поднебесная" российская, куда стоит поехать и посмотреть эти места. Это, действительно, классное экологически чистое вино из экологически чистого винограда, мы это гарантируем", - заявил Майоров. Он добавил, что еще одним важным фактором в российском виноделии следует считать научные достижения, которые были рождены еще в советское время. По его словам, в России очень много селекций, очень много сортов винограда, которые ни китайский потребитель, ни мировой потребитель не пробовали, это очень погодоустойчивые сорта, дающие интересные вкусовые результаты, а также результаты по качеству и по собираемости урожая. "Это то, что нам тоже очень интересно доносить до потребителя, потому что современный потребитель в мире, в принципе, он уже тяготеет к чему-то новому, потребитель молодеет, ему хочется пробовать что-то новое, и нам в этом смысле есть что предложить", - заключил он.

https://ria.ru/20250331/vino-2008304859.html

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