https://ria.ru/20250331/verbnaya-1931078113.html

Вербная неделя в 2025 году: история и традиции

Вербная неделя 2025: какого числа начинается, история и славянские традиции

Вербная неделя в 2025 году: история и традиции

Вербная неделя – шестая неделя Великого поста. Она заканчивается Вербным воскресеньем, а после начинается Страстная седмица. Какого числа начинается Вербная... РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 5 мфев – РИА Новости. Вербная неделя – шестая неделя Великого поста. Она заканчивается Вербным воскресеньем, а после начинается Страстная седмица. Какого числа начинается Вербная неделя в 2025 году, история и традиции каждого дня – в материале РИА Новости.Вербная неделя 2025Вербная неделя – шестая неделя Великого поста, предшествует Страстной седмице. Ее последние дни – это два важнейших для православных верующих события – Лазарева суббота и Вербное воскресенье.Какого числа начинаетсяИз года в год даты Вербной недели меняются. Дело в том, что они зависят от дня празднования Пасхи. В 2025 году Вербная неделя начнется 7 апреля, а закончится 13 апреля. После чего наступит Страстная седмица. А затем 20 апреля верующие отметят главный праздник – Светлое Христово Воскресение.ИсторияВ церковном календаре нет праздника с названием "Вербное воскресенье". Правильно называть торжество Вход Господень в Иерусалим.В Евангелии повествуется, что Иисус въехал в город на осле, а люди встречали его пальмовыми ветвями, устилали землю перед ним своими одеждами и восклицали "осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!"Праздничным этот день стал начиная с IV столетия: тогда в церкви появилась традиция освящать пальмовые ветки. В южных странах эту неделю еще называли неделей ваий ("вайя" в переводе с греческого означает пальмовая ветвь).В северных странах, где пальмы не растут, использую вербу. Она одной из первых распускается после зимних холодов и возвещает о начале весны.Интересно, что Вербному воскресенью предшествует другое важное для верующих событие – Лазарева суббота. Этот день получил свое название в честь воскрешения Лазаря из Вифании. Иисус Христос совершил чудо, когда со своими учениками шел в Иерусалим.Славянские традиции по дням Вербной неделиЧасто в литературе можно встретить другие названия Вербной недели – Цветная неделя, Цветоносная или Вербохлест. Связано это с тем, что в этот период переплелись христианские и многие народные традиции.ПонедельникВ первый день Вербной недели существовал такой обычай: теща непременно должна была прийти в дом к зятю с подарками и пожелать всего наилучшего.В 2025 году Вербный понедельник выпадает на 7 апреля. В этот день верующие также отмечают один из двунадесятых (12 главных) праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Также в этот день вспоминают и других святых: Евпсихия Кесарийского, Гавриила Фомина, преподобномученика Вадима Персидского, чья стойкость в вере послужила примером для многих обратившихся в христианство.ВторникНа 8 апреля приходится Собор Архангела Гавриила. Именно Гавриил возвестил Деве Марии о том, что ей суждено стать матерью Сына Божьего. Кроме того, в этот день чествуют память священномученика Иринея, мучеников Готфских Вафусия, Верка и других, преподобного Малха Сирийского, преподобного Василия Нового (Константинопольского), мученицы Параскевы Кочневой.СредаВ 2025 году в Вербную среду – 9 апреля – вспоминают мученицу Матрону Солунскую. Она была простой служанкой и в тайне от своих господ молилась Иисусу Христу. Когда об этом узнали, Матрону подвергли пыткам, но та не отреклась от веры даже под страхом смерти.В народе этот день называли Матреной Настовицей. Дело в том, что в старину к середине апреля потепление могло легко смениться заморозками. Из-за этого на дорогах образовывался ледяной слой — наст. ЧетвергВ вербный четверг 10 апреля православные чтят память игумена Пеликитского Илариона Нового. С юношества он посвятил жизнь монашеству. Считается, что Иисус наградил игумена даром прозорливости и чудотворения.Также в этот день вспоминают преподобного Стефана чудотворца, преподобномученика Евстратия Печерского, преподобного Илариона Псковоезерского.ПятницаВербная пятница в 2025 году приходится на 11 апреля – памяти священномучеников Арефусийских Марка, Кирилла и других. Эти святые прославились благодаря своему мужеству в противостоянии с язычниками. Страшные пытки и жестокие гонения не заставили их отречься от своей веры. В народе 11 апреля называли Берещенье, или праздник берез. Считалось, что в этот день нужно непременно выйти на природу, обнять березу и зарядиться от нее энергией.Лазарева СубботаСогласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до появления там Христа.Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами.В народе на Вербную субботу было принято срезать вербные ветки. А вечером их освящали в церкви. Хозяйки готовили брагу, гречневые блины, кашу, рыбный курник.Ближе к полуночи молодежь обходила дома с песнями. У ворот кричали: "Отопри, отопри, молодая, вербешкою бить, здоровьем больше прежнего наделить!"Вербное воскресеньеГлавный праздник Вербной недели, отмечается накануне Страстной седмицы. В 2025 году он приходится на 13 апреля.Весть о воскрешении Лазаря быстро дошла до Иерусалима. Поэтому, когда Христос спустя несколько дней въезжал на молодом осле в город, люди приветствовали Его, как царя и мессию. В память об этом событии и был установлен церковный праздник.В ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье совершается Всенощное бдение. Верующие приносят в храм букеты вербы, чтобы освятить их. К слову, сделать это можно и на следующее утро.После заутрени, возвратившись домой, родители непременно будили детей легкими ударами вербы, приговаривая: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба"Что можно и нельзя делать на Вербной неделеВербная неделя приходится на Великий пост и предшествует Страстной неделе. Поэтому в течение всего периода не следует забывать о воздержании – духовном и телесном.Не употреблять алкоголь. За исключением субботы и воскресенья, когда дозволяется выпить немного красного вина. Важно не переедать и воздерживаться от пищи животного происхождения. Но некоторые послабления все же есть.Верующим нужно стараться не сквернословить и не придаваться праздности и шумным весельям.В Вербную неделю рекомендуется чаще посещать храм. Если позволяет погода, можно сходить на кладбище – прибраться на могилах почивших родственников.

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https://ria.ru/20250304/fomino_voskresene-1866594514.html

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Никита Бизин

иерусалим, муром, киев, иисус христос, религиозные праздники