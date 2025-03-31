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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 31.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад и одного полка в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:09:00+03:00
2025-03-31T13:09:00+03:00
2025-03-31T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пехотной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Котлино, Красноармейск, Сергеевка, Новосергеевка и Удачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль VAB производства Франции и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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сергеевка
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сергеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красноармейск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 420 военных в зоне действий "Центра"