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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 31.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад и одного полка в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:09:00+03:00

2025-03-31T13:09:00+03:00

2025-03-31T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

красноармейск

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР, противник потерял до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пехотной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Котлино, Красноармейск, Сергеевка, Новосергеевка и Удачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль VAB производства Франции и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сергеевка

донецкая народная республика

красноармейск

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сергеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красноармейск, безопасность