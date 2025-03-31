Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307896.html
ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона
ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона - РИА Новости, 31.03.2025
ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области с помощью ранее захваченного средствами радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:14:00+03:00
2025-03-31T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области с помощью ранее захваченного средствами радиоэлектронной борьбы дрона противника, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов группировки "Днепр" войск успешно провели операцию по поражению опорного пункта ВСУ в Запорожской области, используя вражеский ударный FPV-дрон, который был перехвачен средствами РЭБ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, подразделения БПЛА группировки "Днепр" продолжают разрабатывать и внедрять на практике новые тактические приемы с использованием дронов разного назначения. "Наши парни вытаскивают FPV-дроны, мы их переоснащаем, перенастраиваем под себя и используем их по своему усмотрению", - рассказал журналистам техник проводившего операцию подразделения с позывным "Добрыня".
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307776.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона

Минобороны: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью захваченного дрона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области с помощью ранее захваченного средствами радиоэлектронной борьбы дрона противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов группировки "Днепр" войск успешно провели операцию по поражению опорного пункта ВСУ в Запорожской области, используя вражеский ударный FPV-дрон, который был перехвачен средствами РЭБ", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, подразделения БПЛА группировки "Днепр" продолжают разрабатывать и внедрять на практике новые тактические приемы с использованием дронов разного назначения. "Наши парни вытаскивают FPV-дроны, мы их переоснащаем, перенастраиваем под себя и используем их по своему усмотрению", - рассказал журналистам техник проводившего операцию подразделения с позывным "Добрыня".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Группировка "Запад" уничтожила 23 украинских пункта управления БПЛА
05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала