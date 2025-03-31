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ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона
ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона - РИА Новости, 31.03.2025
ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области с помощью ранее захваченного средствами радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:14:00+03:00
2025-03-31T05:14:00+03:00
2025-03-31T05:14:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области с помощью ранее захваченного средствами радиоэлектронной борьбы дрона противника, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов группировки "Днепр" войск успешно провели операцию по поражению опорного пункта ВСУ в Запорожской области, используя вражеский ударный FPV-дрон, который был перехвачен средствами РЭБ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, подразделения БПЛА группировки "Днепр" продолжают разрабатывать и внедрять на практике новые тактические приемы с использованием дронов разного назначения. "Наши парни вытаскивают FPV-дроны, мы их переоснащаем, перенастраиваем под себя и используем их по своему усмотрению", - рассказал журналистам техник проводившего операцию подразделения с позывным "Добрыня".
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили "опорник" ВСУ с помощью захваченного украинского дрона
Минобороны: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью захваченного дрона