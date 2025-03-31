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Группировка "Запад" уничтожила 23 украинских пункта управления БПЛА
Группировка "Запад" уничтожила 23 украинских пункта управления БПЛА - РИА Новости, 31.03.2025
Группировка "Запад" уничтожила 23 украинских пункта управления БПЛА
Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила в своей зоне ответственности 23 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:11:00+03:00
2025-03-31T05:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила в своей зоне ответственности 23 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Уничтожены... 23 пункта управления БПЛА,... три станции спутниковой связи", - сказал Бигма. Также уничтожены 10 минометных расчетов ВСУ. Он уточнил, что расчеты противовоздушной обороны группировки сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20250331/artilleristy-2008307442.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" уничтожила 23 украинских пункта управления БПЛА
Минобороны: группировка "Запад" уничтожила 23 пункта управления БПЛА ВСУ