https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307776.html

Группировка "Запад" уничтожила 23 украинских пункта управления БПЛА

Группировка "Запад" уничтожила 23 украинских пункта управления БПЛА - РИА Новости, 31.03.2025

Группировка "Запад" уничтожила 23 украинских пункта управления БПЛА

Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила в своей зоне ответственности 23 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T05:11:00+03:00

2025-03-31T05:11:00+03:00

2025-03-31T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшие сутки уничтожила в своей зоне ответственности 23 украинских пункта управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Уничтожены... 23 пункта управления БПЛА,... три станции спутниковой связи", - сказал Бигма. Также уничтожены 10 минометных расчетов ВСУ. Он уточнил, что расчеты противовоздушной обороны группировки сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20250331/artilleristy-2008307442.html

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вооруженные силы украины