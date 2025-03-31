https://ria.ru/20250331/spasateli-2008303814.html
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы - РИА Новости, 31.03.2025
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы
Более 120 сотрудников МЧС РФ выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район города Мандалай в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:05:00+03:00
2025-03-31T04:05:00+03:00
2025-03-31T11:49:00+03:00
владимир путин
землетрясение в мьянме и таиланде
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 120 сотрудников МЧС РФ выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район города Мандалай в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай. "Более 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район в городе Мандалай", - говорится в сообщении. Отмечается, что передовая группировка спасателей из 30 человек, в том числе кинологов и операторов БАС, которая ранее была направлена в Мандалай, провела разведку для определения объема предстоящих работ, а также выбрала место для базового лагеря и сразу приступила к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках. В воскресенье китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250330/spasateli-2008291567.html
https://ria.ru/20250329/myanma-2008144043.html
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владимир путин, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Путин, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Российские спасатели выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы
Более 120 сотрудников МЧС выехали в пострадавший от землетрясения район Мьянмы
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 120 сотрудников МЧС РФ выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район города Мандалай в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина
направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай.
"Более 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в наиболее пострадавший от землетрясения район в городе Мандалай", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передовая группировка спасателей из 30 человек, в том числе кинологов и операторов БАС, которая ранее была направлена в Мандалай, провела разведку для определения объема предстоящих работ, а также выбрала место для базового лагеря и сразу приступила к аварийно-спасательным работам на самых сложных участках.
В воскресенье китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.