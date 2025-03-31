https://ria.ru/20250331/sovetniki-2008350601.html

В США раскрыли, что произошло в Белом доме из-за России

В США раскрыли, что произошло в Белом доме из-за России - РИА Новости, 31.03.2025

В США раскрыли, что произошло в Белом доме из-за России

Советники главы Белого дома Дональда Трампа, выступающие против России, набирают влияние в США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на президента... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советники главы Белого дома Дональда Трампа, выступающие против России, набирают влияние в США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на президента аналитического центра Saratoga Foundation Глена Ховарда. "Советники Трампа, настроенные агрессивно по отношению к России, похоже, набирают влияние из-за того, что Россия затягивает переговоры", — говорится в публикации. На прошлой неделе Трамп заявил о прогрессе в переговорах представителей Штатов, России и Украины в Саудовской Аравии. Кроме того, он отметил, что урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами.

https://ria.ru/20250331/kuleba-2008333840.html

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в мире, россия, дональд трамп, сша