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В США раскрыли, что произошло в Белом доме из-за России - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 31.03.2025 (обновлено: 11:22 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/sovetniki-2008350601.html
В США раскрыли, что произошло в Белом доме из-за России
В США раскрыли, что произошло в Белом доме из-за России - РИА Новости, 31.03.2025
В США раскрыли, что произошло в Белом доме из-за России
Советники главы Белого дома Дональда Трампа, выступающие против России, набирают влияние в США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на президента... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советники главы Белого дома Дональда Трампа, выступающие против России, набирают влияние в США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на президента аналитического центра Saratoga Foundation Глена Ховарда. "Советники Трампа, настроенные агрессивно по отношению к России, похоже, набирают влияние из-за того, что Россия затягивает переговоры", — говорится в публикации. На прошлой неделе Трамп заявил о прогрессе в переговорах представителей Штатов, России и Украины в Саудовской Аравии. Кроме того, он отметил, что урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами.
https://ria.ru/20250331/kuleba-2008333840.html
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в мире, россия, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, США
В США раскрыли, что произошло в Белом доме из-за России

WSJ: негативно настроенные к РФ советники Трампа набирают влияние в США

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Советники главы Белого дома Дональда Трампа, выступающие против России, набирают влияние в США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на президента аналитического центра Saratoga Foundation Глена Ховарда.

"Советники Трампа, настроенные агрессивно по отношению к России, похоже, набирают влияние из-за того, что Россия затягивает переговоры", — говорится в публикации.
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На прошлой неделе Трамп заявил о прогрессе в переговорах представителей Штатов, России и Украины в Саудовской Аравии.

Кроме того, он отметил, что урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампСША
 
 
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