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Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи - РИА Новости, 31.03.2025
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21:10 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/sochi-2008511643.html
Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи
Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи - РИА Новости, 31.03.2025
Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи
Густой туман наблюдается в районе аэропорта Сочи, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, рейсы на вылет задерживаются, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Густой туман наблюдается в районе аэропорта Сочи, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, рейсы на вылет задерживаются, сообщила Росавиация. "Сегодня вечером, 31 марта, в районе аэропорта Сочи наблюдается густой туман. Непростые для выполнения полетов метеорологические условия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 20:00 мск, 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - сообщило ведомство. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана. Специалисты Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (Госкорпорации по ОрВД) усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.
https://ria.ru/20250327/minvody-2007626458.html
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сочи, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, погода
Сочи, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Погода
Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Росавиация: 14 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за густого тумана в Сочи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Густой туман наблюдается в районе аэропорта Сочи, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, рейсы на вылет задерживаются, сообщила Росавиация.
"Сегодня вечером, 31 марта, в районе аэропорта Сочи наблюдается густой туман. Непростые для выполнения полетов метеорологические условия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 20:00 мск, 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - сообщило ведомство.
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Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.
Специалисты Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (Госкорпорации по ОрВД) усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России.
В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.
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