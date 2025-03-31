https://ria.ru/20250331/sochi-2008511643.html

Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи - РИА Новости, 31.03.2025

Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Густой туман наблюдается в районе аэропорта Сочи, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, рейсы на вылет задерживаются, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Густой туман наблюдается в районе аэропорта Сочи, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, рейсы на вылет задерживаются, сообщила Росавиация. "Сегодня вечером, 31 марта, в районе аэропорта Сочи наблюдается густой туман. Непростые для выполнения полетов метеорологические условия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 20:00 мск, 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - сообщило ведомство. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана. Специалисты Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (Госкорпорации по ОрВД) усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.

https://ria.ru/20250327/minvody-2007626458.html

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сочи, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, погода