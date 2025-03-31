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В ВКонтакте появилась возможность публиковать посты и клипы в соавторстве

В ВКонтакте появилась возможность публиковать посты и клипы в соавторстве - РИА Новости, 31.03.2025

В ВКонтакте появилась возможность публиковать посты и клипы в соавторстве

ВКонтакте представила соавторство в постах и клипах. Авторы, бренды и сообщества получили возможность создавать коллаборации, приглашая до четырёх соавторов. РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВКонтакте представила соавторство в постах и клипах. Авторы, бренды и сообщества получили возможность создавать коллаборации, приглашая до четырёх соавторов.Совместная публикация отображается сразу в нескольких профилях и сообществах. Лайки и комментарии собираются под одним постом, объединяя аудиторию. Музыканты могут запускать совместные анонсы, релизы и объединять фан-базы, блогеры и бренды — делать кросс-промо, предприниматели и эксперты — публиковать полезный контент и привлекать новую аудиторию."Наша стратегическая задача — развивать инструменты, которые помогают авторам оригинального контента получать доступ к новым аудиториям и выстраивать взаимодействие с ними. Соавторство в клипах и постах — эффективный инструмент, который упрощает работу с совместным контентом и делает коллаборации удобнее. Особенно он полезен начинающим авторам, помогая им быстрее развиваться и наращивать охваты", — отметил директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.Совместные публикации доступны всем пользователям ВКонтакте с открытыми профилями и сообществами.В четвёртом квартале 2024 года просмотры VK Клипов выросли на 144%, достигнув 3 миллиардов в сутки. Время просмотра увеличилось в четыре раза. Количество опубликованных клипов за год выросло в 8 раз, число авторов — на 72%.

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