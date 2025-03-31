Рейтинг@Mail.ru
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2 - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:15 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/smolaes-2-2008462092.html
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2 - РИА Новости, 31.03.2025
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2
Возведение строительного городка для сооружения энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС началось в Десногорске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:15:00+03:00
2025-03-31T17:15:00+03:00
смоленская область
смоленская аэс
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возведение строительного городка для сооружения энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС началось в Десногорске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава области обсудил подготовку к реализации проекта с руководителем концерна "ТИТАН-2" Григорием Нагинским. Холдинг является генеральным подрядчиком на весь комплекс работ по объектам СмолАЭС-2. Как рассказывает Анохин, в 2025 году началось создание базы для возведения объекта. Будут построены административно-бытовые и производственные корпусы, склады, цех для сборки крупных конструкций будущей станции, столовая и другие объекты. "Они необходимы, в том числе и для создания безопасных и комфортных условий труда на будущей большой стройплощадке. В основной период сооружения энергоблоков там будут работать до 11 тысяч человек", – написал губернатор в своем телеграм-канале. Также на встрече стороны договорились о приоритетном использовании продукции смоленских предприятий в сооружении очереди энергоблоков. "Это даст мощный импульс росту главной отрасли в экономике нашего региона. Проработаем различные варианты кооперационных связей. Для этого изучим опыт других регионов, посетим стройплощадку Ленинградской АЭС", – рассказал Анохин. Глава региона рассказал, что для строителей энергоблоков в Десногорске возведут многоквартирный дом и коттеджный комплекс. В них будут проживать более 650 работников. "Планируется, что в основном это будут смоляне. В регионе создан образовательно-производственный кластер стройкомплекса, ежегодно выпускающий для отрасли сотни людей необходимой квалификации. Также СмолГУ совместно с Московским государственным строительным университетом готовит будущих инженеров-строителей", – заявил глава региона. Анохин отметил, что строительство энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС создаст задел для прорывного развития области на десятилетия вперед, а Десногорск станет точкой роста федерального масштаба.
https://ria.ru/20250328/produktsiya-2008039817.html
https://ria.ru/20250328/smolensk-2008035950.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская аэс, василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Смоленская АЭС, Василий Анохин, Смоленская область
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2

Анохин: для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2 начали возводить стройгородок

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возведение строительного городка для сооружения энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС началось в Десногорске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава области обсудил подготовку к реализации проекта с руководителем концерна "ТИТАН-2" Григорием Нагинским. Холдинг является генеральным подрядчиком на весь комплекс работ по объектам СмолАЭС-2.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Анохин: выпуск продукции увеличит завод "Рославльские тормозные системы"
28 марта, 20:08
Как рассказывает Анохин, в 2025 году началось создание базы для возведения объекта. Будут построены административно-бытовые и производственные корпусы, склады, цех для сборки крупных конструкций будущей станции, столовая и другие объекты.
"Они необходимы, в том числе и для создания безопасных и комфортных условий труда на будущей большой стройплощадке. В основной период сооружения энергоблоков там будут работать до 11 тысяч человек", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Также на встрече стороны договорились о приоритетном использовании продукции смоленских предприятий в сооружении очереди энергоблоков.
"Это даст мощный импульс росту главной отрасли в экономике нашего региона. Проработаем различные варианты кооперационных связей. Для этого изучим опыт других регионов, посетим стройплощадку Ленинградской АЭС", – рассказал Анохин.
Глава региона рассказал, что для строителей энергоблоков в Десногорске возведут многоквартирный дом и коттеджный комплекс. В них будут проживать более 650 работников.
"Планируется, что в основном это будут смоляне. В регионе создан образовательно-производственный кластер стройкомплекса, ежегодно выпускающий для отрасли сотни людей необходимой квалификации. Также СмолГУ совместно с Московским государственным строительным университетом готовит будущих инженеров-строителей", – заявил глава региона.
Анохин отметил, что строительство энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС создаст задел для прорывного развития области на десятилетия вперед, а Десногорск станет точкой роста федерального масштаба.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске
28 марта, 19:41
 
Смоленская областьСмоленская АЭСВасилий АнохинСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала