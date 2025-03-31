https://ria.ru/20250331/smolaes-2-2008462092.html
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2 - РИА Новости, 31.03.2025
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2
Возведение строительного городка для сооружения энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС началось в Десногорске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:15:00+03:00
2025-03-31T17:15:00+03:00
2025-03-31T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возведение строительного городка для сооружения энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС началось в Десногорске, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава области обсудил подготовку к реализации проекта с руководителем концерна "ТИТАН-2" Григорием Нагинским. Холдинг является генеральным подрядчиком на весь комплекс работ по объектам СмолАЭС-2. Как рассказывает Анохин, в 2025 году началось создание базы для возведения объекта. Будут построены административно-бытовые и производственные корпусы, склады, цех для сборки крупных конструкций будущей станции, столовая и другие объекты. "Они необходимы, в том числе и для создания безопасных и комфортных условий труда на будущей большой стройплощадке. В основной период сооружения энергоблоков там будут работать до 11 тысяч человек", – написал губернатор в своем телеграм-канале. Также на встрече стороны договорились о приоритетном использовании продукции смоленских предприятий в сооружении очереди энергоблоков. "Это даст мощный импульс росту главной отрасли в экономике нашего региона. Проработаем различные варианты кооперационных связей. Для этого изучим опыт других регионов, посетим стройплощадку Ленинградской АЭС", – рассказал Анохин. Глава региона рассказал, что для строителей энергоблоков в Десногорске возведут многоквартирный дом и коттеджный комплекс. В них будут проживать более 650 работников. "Планируется, что в основном это будут смоляне. В регионе создан образовательно-производственный кластер стройкомплекса, ежегодно выпускающий для отрасли сотни людей необходимой квалификации. Также СмолГУ совместно с Московским государственным строительным университетом готовит будущих инженеров-строителей", – заявил глава региона. Анохин отметил, что строительство энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС создаст задел для прорывного развития области на десятилетия вперед, а Десногорск станет точкой роста федерального масштаба.
https://ria.ru/20250328/produktsiya-2008039817.html
https://ria.ru/20250328/smolensk-2008035950.html
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смоленская аэс, василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Смоленская АЭС, Василий Анохин, Смоленская область
Началось возведение стройгородка для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2
Анохин: для сооружения энергоблоков СмолАЭС-2 начали возводить стройгородок
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возведение строительного городка для сооружения энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС началось в Десногорске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава области обсудил подготовку к реализации проекта с руководителем концерна "ТИТАН-2" Григорием Нагинским. Холдинг является генеральным подрядчиком на весь комплекс работ по объектам СмолАЭС-2.
Как рассказывает Анохин, в 2025 году началось создание базы для возведения объекта. Будут построены административно-бытовые и производственные корпусы, склады, цех для сборки крупных конструкций будущей станции, столовая и другие объекты.
"Они необходимы, в том числе и для создания безопасных и комфортных условий труда на будущей большой стройплощадке. В основной период сооружения энергоблоков там будут работать до 11 тысяч человек", – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Также на встрече стороны договорились о приоритетном использовании продукции смоленских предприятий в сооружении очереди энергоблоков.
"Это даст мощный импульс росту главной отрасли в экономике нашего региона. Проработаем различные варианты кооперационных связей. Для этого изучим опыт других регионов, посетим стройплощадку Ленинградской АЭС", – рассказал Анохин.
Глава региона рассказал, что для строителей энергоблоков в Десногорске возведут многоквартирный дом и коттеджный комплекс. В них будут проживать более 650 работников.
"Планируется, что в основном это будут смоляне. В регионе создан образовательно-производственный кластер стройкомплекса, ежегодно выпускающий для отрасли сотни людей необходимой квалификации. Также СмолГУ совместно с Московским государственным строительным университетом готовит будущих инженеров-строителей", – заявил глава региона.
Анохин отметил, что строительство энергоблоков второй очереди Смоленской АЭС создаст задел для прорывного развития области на десятилетия вперед, а Десногорск станет точкой роста федерального масштаба.