Словакия получит из фондов ЕС 101 миллион евро на энергопроекты на Украине
Глава МИД Бланар: Словакия получит 101 миллион евро на энергопроекты на Украине
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 мар - РИА Новости. Словакия получит из фондов Евросоюза 101 миллион евро на реализацию энергетических проектов на Украине, сообщил в понедельник словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар.
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"Мы претендовали на 101 миллион евро, который должен идти прямо на проекты, которые мы определили в рамках взаимной договоренности между словацким и украинским правительствами", - сказал Бланар на пресс-конференции, которая была посвящена получению Словакией европейских фондов на реализацию энергетических проектов на Украине.
По словам главы МИД, средства, которые выделит Европейский союз, будут направлены на проекты, связанные с энергетикой. Бланар отметил, что это большая возможность для словацких предпринимателей присоединиться к проектам в рамках восстановления Украины.
В конце марта 2023 года Владимир Зеленский в ходе встречи с бывшим премьером Словакии Эдуардом Хегером обратился с просьбой о помощи в восстановлении разрушенных городов. По данным словацких СМИ, украинская сторона поддержала привлечение словацких компаний к этой работе. В апреле того же года бывшая президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что словацкие предприниматели заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Украины.
В октябре 2024 года правительство Словакии одобрило участие словацких компаний в проектах по восстановлению Украины. В пояснительной записке к программе отмечалось, что Словакия заинтересована в реализации стратегических проектов, среди которых, например, - реконструкция электрических сетей и строительство железнодорожных путей. Согласно документу, предполагалось, что словацким компаниям будет предоставлена возможность получить финансовую поддержку для реализации подобных проектов через европейские и международные инструменты.
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