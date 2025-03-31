https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008302416.html

ЕС не сможет профинансировать вооружение армии Украины, считает Сийярто

ЕС не сможет профинансировать вооружение армии Украины, считает Сийярто - РИА Новости, 31.03.2025

ЕС не сможет профинансировать вооружение армии Украины, считает Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что не уверен в способности Евросоюза профинансировать РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T03:16:00+03:00

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2025-03-31T03:16:00+03:00

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петер сийярто

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что не уверен в способности Евросоюза профинансировать вооружение украинской армии. По его словам, Евросоюз хотел бы, помимо армии Украины, профинансировать функционирование самого украинского государства, перевооружение Европы и повышение европейской обороноспособности, ряд стран ЕС оказывает "огромное давление" на других, чтобы "затолкать Украину в Евросоюз". "Эти пять пунктов стоят адски дорого, один другого больше. И я не вполне уверен, что Европа в ее нынешнем виде сможет профинансировать хотя бы один из пяти", - сказал Сийярто. Он отметил, что Венгрия рассчитывает на "жесткие дискуссии" на эту тему в Брюсселе, поскольку придерживается реалистической позиции, а планы ЕС стоят "несуществующую сумму денег". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.

https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008198353.html

https://ria.ru/20250329/siyyarto-2008074048.html

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украина, венгрия, европа, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз