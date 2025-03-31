https://ria.ru/20250331/shtukaturka-2008342417.html

В Кузбассе в школе с потолка обрушилась штукатурка

В Кузбассе в школе с потолка обрушилась штукатурка - РИА Новости, 31.03.2025

В Кузбассе в школе с потолка обрушилась штукатурка

Штукатурка с потолка обрушилась в кабинете школы в городе Юрга Кемеровской области во время урока, по предварительным данным, пострадавших нет, СК и прокуратура РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T10:35:00+03:00

2025-03-31T12:22:00+03:00

происшествия

юрга

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 31 мар – РИА Новости. Штукатурка с потолка обрушилась в кабинете школы в городе Юрга Кемеровской области во время урока, по предварительным данным, пострадавших нет, СК и прокуратура начали проверки. "В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлено сообщение о том, что во время урока в учебном классе одной из школ города Юрги с потолка произошло обрушение штукатурки. По предварительным данным, никто из учащихся не пострадал. По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность)", – сообщили в СУСК. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. "По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка исполнения законодательства об образовании, создании безопасных условий пребывания детей в образовательной организации" – сообщили в свою очередь в прокуратуре региона.

https://ria.ru/20241218/burjatija-1989836335.html

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кемеровская область

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происшествия, юрга, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)