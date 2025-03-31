https://ria.ru/20250331/rosobrnadzor-2008368905.html

Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов

Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов - РИА Новости, 31.03.2025

Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов

Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов, а также объявил предостережения 12 университетам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:21:00+03:00

2025-03-31T12:21:00+03:00

2025-03-31T12:22:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

северо-кавказский федеральный университет

образование - общество

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов, а также объявил предостережения 12 университетам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов и объявил предостережения 12", - говорится в сообщении. Уточняется, что свою работу приостановили Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики, Южный институт менеджмента, прекратил образовательную деятельность Новосибирский институт экономики, психологии и права. Также Рособрнадзором были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В восьми вузах выявлены нарушения в процедуре тестирования мигрантов на знание русского языка. Предостережения получили Московский центр качества образования, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Северо-Кавказский федеральный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и ряд других высших учебных заведений. "Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

https://ria.ru/20250329/voprosy-2008073373.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), северо-кавказский федеральный университет, образование - общество, россия