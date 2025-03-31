Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 31.03.2025 (обновлено: 12:22 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/rosobrnadzor-2008368905.html
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов - РИА Новости, 31.03.2025
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов
Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов, а также объявил предостережения 12 университетам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:21:00+03:00
2025-03-31T12:22:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
северо-кавказский федеральный университет
образование - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15028/10/150281068_0:0:374:210_1920x0_80_0_0_45dc147cd896616aafdc434f3ad456f5.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов, а также объявил предостережения 12 университетам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов и объявил предостережения 12", - говорится в сообщении. Уточняется, что свою работу приостановили Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики, Южный институт менеджмента, прекратил образовательную деятельность Новосибирский институт экономики, психологии и права. Также Рособрнадзором были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В восьми вузах выявлены нарушения в процедуре тестирования мигрантов на знание русского языка. Предостережения получили Московский центр качества образования, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Северо-Кавказский федеральный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и ряд других высших учебных заведений. "Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
https://ria.ru/20250329/voprosy-2008073373.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15028/10/150281068_0:0:374:282_1920x0_80_0_0_322164483c09c6ff21057a75050b962a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), северо-кавказский федеральный университет, образование - общество, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Северо-Кавказский федеральный университет, Образование - Общество, Россия
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов

Рособрнадзор приостановил действие лицензий 2 вузов и объявил предостережения 12

© РИА Новости / Сергей Пятаков Студенты во время экзамена
Студенты во время экзамена - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Студенты во время экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов, а также объявил предостережения 12 университетам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве.
"Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов и объявил предостережения 12", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу
5 января, 08:00
Уточняется, что свою работу приостановили Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики, Южный институт менеджмента, прекратил образовательную деятельность Новосибирский институт экономики, психологии и права.
Также Рособрнадзором были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В восьми вузах выявлены нарушения в процедуре тестирования мигрантов на знание русского языка. Предостережения получили Московский центр качества образования, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Северо-Кавказский федеральный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и ряд других высших учебных заведений.
"Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.
Рабочая матрица для тестирования по русскому языку иностранных граждан - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Названы вопросы, которые могут задать детям мигрантов на тесте по русскому
29 марта, 03:39
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Северо-Кавказский федеральный университетОбразование - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала