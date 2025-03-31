https://ria.ru/20250331/rosobrnadzor-2008368905.html
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов - РИА Новости, 31.03.2025
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов
Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов, а также объявил предостережения 12 университетам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:21:00+03:00
2025-03-31T12:21:00+03:00
2025-03-31T12:22:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
северо-кавказский федеральный университет
образование - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15028/10/150281068_0:0:374:210_1920x0_80_0_0_45dc147cd896616aafdc434f3ad456f5.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех вузов, а также объявил предостережения 12 университетам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов и объявил предостережения 12", - говорится в сообщении. Уточняется, что свою работу приостановили Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики, Южный институт менеджмента, прекратил образовательную деятельность Новосибирский институт экономики, психологии и права. Также Рособрнадзором были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В восьми вузах выявлены нарушения в процедуре тестирования мигрантов на знание русского языка. Предостережения получили Московский центр качества образования, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Северо-Кавказский федеральный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и ряд других высших учебных заведений. "Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
https://ria.ru/20250329/voprosy-2008073373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15028/10/150281068_0:0:374:282_1920x0_80_0_0_322164483c09c6ff21057a75050b962a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), северо-кавказский федеральный университет, образование - общество, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Северо-Кавказский федеральный университет, Образование - Общество, Россия
Рособрнадзор прекратил и приостановил действие лицензий трех вузов
Рособрнадзор приостановил действие лицензий 2 вузов и объявил предостережения 12