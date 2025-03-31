https://ria.ru/20250331/reabilitatsiya-2008347859.html

Свердловские депутаты разработают программы медреабилитации

Свердловские депутаты разработают программы медреабилитации - РИА Новости, 31.03.2025

Свердловские депутаты разработают программы медреабилитации

Свердловские депутаты предлагают разработать региональные программы развития сферы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, в том числе с учетом РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:07:00+03:00

2025-03-31T11:07:00+03:00

2025-03-31T11:07:00+03:00

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свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Свердловские депутаты предлагают разработать региональные программы развития сферы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, в том числе с учетом потребностей участников СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной состоялось выездное заседание комитета по социальной политике, посвященное комплексному изучению вопроса медицинской реабилитации и обеспечения санаторно-курортным лечением жителей региона. Депутаты посетили областную специализированную больницу восстановительного лечения "Липовка". В ходе заседания депутаты обсудили перспективы развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. По словам председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания Вячеслава Погудина, вопросы развития санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации становятся приоритетными в связи с необходимостью обязательного оздоровления участников СВО. Поэтому по итогам выездного комитета депутаты предложили несколько решений для развития этого направления. Так, областному правительству рекомендовано рассмотреть возможность разработки и принятия региональных программ по развитию сферы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, которые бы включали дорожные карты по модернизации учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилям "медицинская реабилитация" и "санаторно-курортное лечение", а также развитие импортозамещения в производстве медицинского реабилитационного оборудования в Свердловской области. Также парламентарии предложили заключить трехстороннее соглашение между министерством здравоохранения Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией профсоюзов региона о порядке взаимодействия по развитию производственной медицины, направленной на сохранение работоспособности и повышение профессионального долголетия работников предприятий. "В основе принятых сегодня решений комитета предусмотрены дальнейшие шаги в сфере развития санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в регионе. Региональная программа развития отрасли должна быть актуализирована с учетом целей и задач, поставленных на федеральном уровне. Нам необходимо еще раз проанализировать региональный реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов", - сказал Погудин. Он добавил, что Свердловская область обладает немалым потенциалом — в регионе есть радон и питьевые источники, которые дают большую пользу в лечении целого ряда заболеваний. В 2024 году на реабилитационную помощь уральцам было направлено 1,6 миллиарда рублей, в 2025 году — 2,1 миллиарда рублей. Постлечебная поддержка оказывается свердловчанам с заболеваниями нервной системы (нейрореабилитация), опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

https://ria.ru/20241022/reabilitatsiya-1979357583.html

https://ria.ru/20241022/babushkina-1979327638.html

https://ria.ru/20241220/protezirovanie-1990442153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, свердловская область, людмила бабушкина