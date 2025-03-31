Рейтинг@Mail.ru
Презентована промокампания Нижнего Новгорода "У нас всё по-настоящему" - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
16:22 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html
Презентована промокампания Нижнего Новгорода "У нас всё по-настоящему"
Презентована промокампания Нижнего Новгорода "У нас всё по-настоящему" - РИА Новости, 31.03.2025
Презентована промокампания Нижнего Новгорода "У нас всё по-настоящему"
Посвященный Нижнему Новгороду проморолик под названием "У нас всё по-настоящему", озвученный лидером группы Uma2rman Владимиром Кристовским и главным тренером... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:22:00+03:00
2025-03-31T16:22:00+03:00
нижегородская область
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_69a14ca023ade8a4d9c8e22e15abf12f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Посвященный Нижнему Новгороду проморолик под названием "У нас всё по-настоящему", озвученный лидером группы Uma2rman Владимиром Кристовским и главным тренером хоккейного клуба "Торпедо" Игорем Ларионовым, презентован региональным управлением проектами "Нижний 800". Как сообщает пресс-служба АНО "Нижний 800", новый ролик - "это продолжение искреннего диалога от лица города", начатого в 2021 году роликом "Быть, а не казаться" и продолженного кампанией "Нижний Новгород — 100% настоящая Россия". "Нижний давно вышел за рамки стандартного регионального промо. Мы не создаем образ, мы продолжаем разговор — с собой, с гостями, со временем. "У нас всё по-настоящему" — это честность, которая и привлекает сотни тысяч туристов каждый месяц. Потому что сегодня людям важно не только, куда ехать, но и зачем. А честный, живой город с характером и самоиронией — как раз то место, куда хочется возвращаться", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича. Отмечается, что новый ролик Нижнего Новгорода является как гидом по достопримечательностям и советам по посещению города, так и художественным произведением. У промокампании есть две озвучки: от известного нижегородца лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского и от главного тренера хоккейного клуба "Торпедо" Игоря Ларионова. "Ролики от креативщиков "Нижний 800" – это всегда про искреннюю любовь к Нижнему, причем со здоровой самоиронией. Новое видео – своеобразный гид по городу, по насыщенной событийной программе... Так по-настоящему про Нижний могут рассказать только люди, живущие в городе и всем сердцем влюбленные в него", - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250326/sotssirotstvo-2007503619.html
https://ria.ru/20250321/lyulin-2006487919.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2900e1845143c8b528c8fda341ab379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, нижегородская область
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородская область

Презентована промокампания Нижнего Новгорода "У нас всё по-настоящему"

© Depositphotos.com / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Depositphotos.com / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Посвященный Нижнему Новгороду проморолик под названием "У нас всё по-настоящему", озвученный лидером группы Uma2rman Владимиром Кристовским и главным тренером хоккейного клуба "Торпедо" Игорем Ларионовым, презентован региональным управлением проектами "Нижний 800".
Как сообщает пресс-служба АНО "Нижний 800", новый ролик - "это продолжение искреннего диалога от лица города", начатого в 2021 году роликом "Быть, а не казаться" и продолженного кампанией "Нижний Новгород — 100% настоящая Россия".
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Омбудсмен отметила успехи Нижегородской области в профилактике соцсиротства
26 марта, 16:48
"Нижний давно вышел за рамки стандартного регионального промо. Мы не создаем образ, мы продолжаем разговор — с собой, с гостями, со временем. "У нас всё по-настоящему" — это честность, которая и привлекает сотни тысяч туристов каждый месяц. Потому что сегодня людям важно не только, куда ехать, но и зачем. А честный, живой город с характером и самоиронией — как раз то место, куда хочется возвращаться", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича.
Отмечается, что новый ролик Нижнего Новгорода является как гидом по достопримечательностям и советам по посещению города, так и художественным произведением. У промокампании есть две озвучки: от известного нижегородца лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского и от главного тренера хоккейного клуба "Торпедо" Игоря Ларионова.
"Ролики от креативщиков "Нижний 800" – это всегда про искреннюю любовь к Нижнему, причем со здоровой самоиронией. Новое видео – своеобразный гид по городу, по насыщенной событийной программе... Так по-настоящему про Нижний могут рассказать только люди, живущие в городе и всем сердцем влюбленные в него", - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успешные связи с Белоруссией
21 марта, 15:05
 
Нижегородская областьНижний НовгородНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала