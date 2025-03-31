https://ria.ru/20250331/promokompaniya-2008444539.html
Презентована промокампания Нижнего Новгорода "У нас всё по-настоящему"
Презентована промокампания Нижнего Новгорода "У нас всё по-настоящему" - РИА Новости, 31.03.2025
Презентована промокампания Нижнего Новгорода "У нас всё по-настоящему"
Посвященный Нижнему Новгороду проморолик под названием "У нас всё по-настоящему", озвученный лидером группы Uma2rman Владимиром Кристовским и главным тренером... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:22:00+03:00
2025-03-31T16:22:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Посвященный Нижнему Новгороду проморолик под названием "У нас всё по-настоящему", озвученный лидером группы Uma2rman Владимиром Кристовским и главным тренером хоккейного клуба "Торпедо" Игорем Ларионовым, презентован региональным управлением проектами "Нижний 800". Как сообщает пресс-служба АНО "Нижний 800", новый ролик - "это продолжение искреннего диалога от лица города", начатого в 2021 году роликом "Быть, а не казаться" и продолженного кампанией "Нижний Новгород — 100% настоящая Россия". "Нижний давно вышел за рамки стандартного регионального промо. Мы не создаем образ, мы продолжаем разговор — с собой, с гостями, со временем. "У нас всё по-настоящему" — это честность, которая и привлекает сотни тысяч туристов каждый месяц. Потому что сегодня людям важно не только, куда ехать, но и зачем. А честный, живой город с характером и самоиронией — как раз то место, куда хочется возвращаться", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича. Отмечается, что новый ролик Нижнего Новгорода является как гидом по достопримечательностям и советам по посещению города, так и художественным произведением. У промокампании есть две озвучки: от известного нижегородца лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского и от главного тренера хоккейного клуба "Торпедо" Игоря Ларионова. "Ролики от креативщиков "Нижний 800" – это всегда про искреннюю любовь к Нижнему, причем со здоровой самоиронией. Новое видео – своеобразный гид по городу, по насыщенной событийной программе... Так по-настоящему про Нижний могут рассказать только люди, живущие в городе и всем сердцем влюбленные в него", - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250326/sotssirotstvo-2007503619.html
https://ria.ru/20250321/lyulin-2006487919.html
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нижний новгород, нижегородская область
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Посвященный Нижнему Новгороду проморолик под названием "У нас всё по-настоящему", озвученный лидером группы Uma2rman Владимиром Кристовским и главным тренером хоккейного клуба "Торпедо" Игорем Ларионовым, презентован региональным управлением проектами "Нижний 800".
Как сообщает пресс-служба АНО "Нижний 800", новый ролик - "это продолжение искреннего диалога от лица города", начатого в 2021 году роликом "Быть, а не казаться" и продолженного кампанией "Нижний Новгород — 100% настоящая Россия".
"Нижний давно вышел за рамки стандартного регионального промо. Мы не создаем образ, мы продолжаем разговор — с собой, с гостями, со временем. "У нас всё по-настоящему" — это честность, которая и привлекает сотни тысяч туристов каждый месяц. Потому что сегодня людям важно не только, куда ехать, но и зачем. А честный, живой город с характером и самоиронией — как раз то место, куда хочется возвращаться", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича.
Отмечается, что новый ролик Нижнего Новгорода является как гидом по достопримечательностям и советам по посещению города, так и художественным произведением. У промокампании есть две озвучки: от известного нижегородца лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского и от главного тренера хоккейного клуба "Торпедо" Игоря Ларионова.
"Ролики от креативщиков "Нижний 800" – это всегда про искреннюю любовь к Нижнему, причем со здоровой самоиронией. Новое видео – своеобразный гид по городу, по насыщенной событийной программе... Так по-настоящему про Нижний могут рассказать только люди, живущие в городе и всем сердцем влюбленные в него", - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.