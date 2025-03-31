https://ria.ru/20250331/pozhar-2008488537.html

В рязанском селе сгорели семь домов

В рязанском селе сгорели семь домов - РИА Новости, 31.03.2025

В рязанском селе сгорели семь домов

Один жилой и шесть дачных домов сгорели в Рязанской области из-за неосторожного обращения с огнем при уборке мусора на участке, сообщило ГУМЧС РФ по региону в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:31:00+03:00

2025-03-31T18:31:00+03:00

2025-03-31T18:34:00+03:00

происшествия

клепиковский район

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Один жилой и шесть дачных домов сгорели в Рязанской области из-за неосторожного обращения с огнем при уборке мусора на участке, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. "В Клепиковском районе сгорели дома от неосторожного обращения с огнем. В 15.04 поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Ветчаны Клепиковского района, от него загорелось шесть дачных домов сезонного проживания", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 16.30 пожар локализован на площади 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем при уборке мусора на участке".

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

https://realty.ria.ru/20250325/gaz-2006992288.html

клепиковский район

рязанская область

россия

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происшествия, клепиковский район, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)