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Европарламент обсудит введение новых пошлин на удобрения из России

Европарламент обсудит введение новых пошлин на удобрения из России - РИА Новости, 31.03.2025

Европарламент обсудит введение новых пошлин на удобрения из России

Европарламент обсудит введение новых заградительных пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии в мае или июне, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:05:00+03:00

2025-03-31T12:05:00+03:00

2025-03-31T13:11:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Европарламент обсудит введение новых заградительных пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии в мае или июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП."Предложение находится (на рассмотрении. — Прим. ред.) на уровне (профильного) комитета, крайний срок для внесения поправок в комитете — 10 апреля. Предложение будет вынесено на голосование в комитете в мае, а потенциальное пленарное голосование состоится либо во время майского пленарного заседания в Брюсселе, либо на июньском пленарном заседании в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.При этом представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил РИА Новости, что ЕК пока нечего сказать по этому вопросу.Совет Евросоюза согласовал переговорную позицию по введению ограничений 14 марта.Новые пошлины ЕСЕврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельскохозяйственные товары и удобрения из России и Белоруссии. Эту инициативу объяснили необходимостью защитить ЕС, зависящий в этой сфере от Москвы. В ЕК уточнили, что ограничения не затронут транзит в третьи страны.По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в Евросоюз, тогда как в 2023-м они распространялись только на 15% поставок. Что касается удобрений, то в позапрошлом году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость составила 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех удобрений, импортируемых в Евросоюз.Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение, что новые пошлины негативно повлияют на европейских сельхозпроизводителей. Они призвали институты ЕС пересмотреть проект постановления.Сельхозпроизводители также попросили отложить инициативу на год, отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран и ввести меры контроля за ценами на удобрения.Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось ограничений на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины выросли либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.При этом в 2024-м в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики объединения в целом.

https://ria.ru/20250303/udobreniya-2002645646.html

https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007742986.html

https://ria.ru/20250227/poshliny-2001918568.html

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