https://ria.ru/20250331/poshliny-2008364213.html
Европарламент обсудит введение новых пошлин на удобрения из России
Европарламент обсудит введение новых пошлин на удобрения из России - РИА Новости, 31.03.2025
Европарламент обсудит введение новых пошлин на удобрения из России
Европарламент обсудит введение новых заградительных пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии в мае или июне, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:05:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Европарламент обсудит введение новых заградительных пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии в мае или июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП."Предложение находится (на рассмотрении. — Прим. ред.) на уровне (профильного) комитета, крайний срок для внесения поправок в комитете — 10 апреля. Предложение будет вынесено на голосование в комитете в мае, а потенциальное пленарное голосование состоится либо во время майского пленарного заседания в Брюсселе, либо на июньском пленарном заседании в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.При этом представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил РИА Новости, что ЕК пока нечего сказать по этому вопросу.Совет Евросоюза согласовал переговорную позицию по введению ограничений 14 марта.Новые пошлины ЕСЕврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельскохозяйственные товары и удобрения из России и Белоруссии. Эту инициативу объяснили необходимостью защитить ЕС, зависящий в этой сфере от Москвы. В ЕК уточнили, что ограничения не затронут транзит в третьи страны.По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в Евросоюз, тогда как в 2023-м они распространялись только на 15% поставок. Что касается удобрений, то в позапрошлом году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость составила 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех удобрений, импортируемых в Евросоюз.Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение, что новые пошлины негативно повлияют на европейских сельхозпроизводителей. Они призвали институты ЕС пересмотреть проект постановления.Сельхозпроизводители также попросили отложить инициативу на год, отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран и ввести меры контроля за ценами на удобрения.Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось ограничений на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины выросли либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.При этом в 2024-м в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики объединения в целом.
https://ria.ru/20250303/udobreniya-2002645646.html
https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007742986.html
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россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире, экономика
Россия, Белоруссия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, В мире, Экономика
Европарламент обсудит введение новых пошлин на удобрения из России
Европарламент в мае-июне проголосует по пошлинам на удобрения РФ и Белоруссии
БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Европарламент обсудит введение новых заградительных пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии в мае или июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП.
"Предложение находится (на рассмотрении. — Прим. ред.) на уровне (профильного) комитета, крайний срок для внесения поправок в комитете — 10 апреля. Предложение будет вынесено на голосование в комитете в мае, а потенциальное пленарное голосование состоится либо во время майского пленарного заседания в Брюсселе, либо на июньском пленарном заседании в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.
При этом представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил РИА Новости, что ЕК пока нечего сказать по этому вопросу.
Для вступления в силу предложение о пошлинах должны рассмотреть и утвердить Европарламент и Евросовет.
Совет Евросоюза согласовал переговорную позицию по введению ограничений 14 марта.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельскохозяйственные товары и удобрения из России и Белоруссии. Эту инициативу объяснили необходимостью защитить ЕС, зависящий в этой сфере от Москвы. В ЕК уточнили, что ограничения не затронут транзит в третьи страны.
По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в Евросоюз, тогда как в 2023-м они распространялись только на 15% поставок. Что касается удобрений, то в позапрошлом году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость составила 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех удобрений, импортируемых в Евросоюз.
Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение, что новые пошлины негативно повлияют на европейских сельхозпроизводителей. Они призвали институты ЕС пересмотреть проект постановления.
Сельхозпроизводители также попросили отложить инициативу на год, отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран и ввести меры контроля за ценами на удобрения.
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось ограничений на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины выросли либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024-м в разных странах ЕС
прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики объединения в целом.