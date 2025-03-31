https://ria.ru/20250331/politika-2008508373.html

Бюджетная политика Сургутского района представлена на форуме в Югре

Бюджетная политика Сургутского района представлена на форуме в Югре - РИА Новости, 31.03.2025

Бюджетная политика Сургутского района представлена на форуме в Югре

Бюджетная политика Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа была представлена на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – Сила России", РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T20:29:00+03:00

2025-03-31T20:29:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Бюджетная политика Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа была представлена на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – Сила России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В составе делегации Югры работал на Ямале. Салехард принял региональный день "Финансы и бюджет" Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России". Рассказал о бюджетной политике Сургутского района. В рамках экспертного диалога поделился тем, как мы используем ее в качестве инструмента реализации Стратегии развития муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что два года подряд Стратегия социально-экономического развития Сургутского района признавалась лучшей на российском "Форуме стратегов". Правильный подход обеспечил рост собственных доходов бюджета района с 2015 года в два раза, поступлений от бизнеса – в четыре раза, а занятых в малом и среднем предпринимательстве – в пять раз, отметил глава. Помимо этого, по его словам, исполнение бюджета Сургутского района находится на уровне на 100%, а муниципальный долг отсутствует. Помимо этого, по его словам, ведется работа по привлечению средств из бюджетов других уровней для реализации масштабных проектов. Как подчеркнул Трубецкой, объем расходов на развитие к уровню 2015 года увеличен в шесть раз, а удельный вес таких расходов – почти в четыре раза. В результате ежегодный ввод жилья к уровню 2015 года увеличился в 3,5 раза. Кроме того, построены 60 объектов спорта, семь объектов образования, 10 молодежных центров, 15 объектов ЖКХ, реализованы 42 объекта благоустройства. Помимо этого, в муниципалитете полностью ликвидирована очередь в детских садах и в 3,5 раза сокращено число учащихся во вторую смену.

https://ria.ru/20250314/yugra-2004928694.html

сургутский район

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экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, ямал