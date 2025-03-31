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Бюджетная политика Сургутского района представлена на форуме в Югре - РИА Новости, 31.03.2025
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:29 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/politika-2008508373.html
Бюджетная политика Сургутского района представлена на форуме в Югре
Бюджетная политика Сургутского района представлена на форуме в Югре - РИА Новости, 31.03.2025
Бюджетная политика Сургутского района представлена на форуме в Югре
Бюджетная политика Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа была представлена на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – Сила России", РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T20:29:00+03:00
2025-03-31T20:29:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Бюджетная политика Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа была представлена на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – Сила России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В составе делегации Югры работал на Ямале. Салехард принял региональный день "Финансы и бюджет" Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России". Рассказал о бюджетной политике Сургутского района. В рамках экспертного диалога поделился тем, как мы используем ее в качестве инструмента реализации Стратегии развития муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что два года подряд Стратегия социально-экономического развития Сургутского района признавалась лучшей на российском "Форуме стратегов". Правильный подход обеспечил рост собственных доходов бюджета района с 2015 года в два раза, поступлений от бизнеса – в четыре раза, а занятых в малом и среднем предпринимательстве – в пять раз, отметил глава. Помимо этого, по его словам, исполнение бюджета Сургутского района находится на уровне на 100%, а муниципальный долг отсутствует. Помимо этого, по его словам, ведется работа по привлечению средств из бюджетов других уровней для реализации масштабных проектов. Как подчеркнул Трубецкой, объем расходов на развитие к уровню 2015 года увеличен в шесть раз, а удельный вес таких расходов – почти в четыре раза. В результате ежегодный ввод жилья к уровню 2015 года увеличился в 3,5 раза. Кроме того, построены 60 объектов спорта, семь объектов образования, 10 молодежных центров, 15 объектов ЖКХ, реализованы 42 объекта благоустройства. Помимо этого, в муниципалитете полностью ликвидирована очередь в детских садах и в 3,5 раза сокращено число учащихся во вторую смену.
https://ria.ru/20250314/yugra-2004928694.html
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экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, ямал
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямал
Бюджетная политика Сургутского района представлена на форуме в Югре

На форуме "Малая Родина – Сила России" представили бюджет Сургутского района

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Бюджетная политика Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа была представлена на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – Сила России", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В составе делегации Югры работал на Ямале. Салехард принял региональный день "Финансы и бюджет" Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России". Рассказал о бюджетной политике Сургутского района. В рамках экспертного диалога поделился тем, как мы используем ее в качестве инструмента реализации Стратегии развития муниципалитета", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что два года подряд Стратегия социально-экономического развития Сургутского района признавалась лучшей на российском "Форуме стратегов". Правильный подход обеспечил рост собственных доходов бюджета района с 2015 года в два раза, поступлений от бизнеса – в четыре раза, а занятых в малом и среднем предпринимательстве – в пять раз, отметил глава. Помимо этого, по его словам, исполнение бюджета Сургутского района находится на уровне на 100%, а муниципальный долг отсутствует.
Помимо этого, по его словам, ведется работа по привлечению средств из бюджетов других уровней для реализации масштабных проектов. Как подчеркнул Трубецкой, объем расходов на развитие к уровню 2015 года увеличен в шесть раз, а удельный вес таких расходов – почти в четыре раза. В результате ежегодный ввод жилья к уровню 2015 года увеличился в 3,5 раза. Кроме того, построены 60 объектов спорта, семь объектов образования, 10 молодежных центров, 15 объектов ЖКХ, реализованы 42 объекта благоустройства. Помимо этого, в муниципалитете полностью ликвидирована очередь в детских садах и в 3,5 раза сокращено число учащихся во вторую смену.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаСургутский районХанты-Мансийский автономный округЯмал
 
 
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