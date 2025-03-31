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В подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии - РИА Новости, 31.03.2025
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Новости Подмосковья
 
11:27 31.03.2025 (обновлено: 11:36 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/podmoskove-2008351624.html
В подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии
В подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии - РИА Новости, 31.03.2025
В подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии
Поликлиники и больницы Московской области получат 85 единиц оборудования для физиотерапии в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:27:00+03:00
2025-03-31T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Поликлиники и больницы Московской области получат 85 единиц оборудования для физиотерапии в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. В учреждения поступят облучатели фототерапевтические, гальванизаторы, аппараты контактной диатермии, светотерапии и другая медтехника. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, физиотерапия играет важную роль в процессе восстановления пациентов после различных заболеваний и травм. Так, новое оборудование позволит специалистам применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь более доступной и качественной для жителей региона. "В этом году оснастим поликлиники и больницы региона 85 единицами оборудования для физиотерапии на сумму свыше 83 миллиона рублей", – приводит пресс-служба слова Забелина. По данным министерства, медтехника поступит в Видновскую больницу, Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и другие организации. Оборудование закупается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20250319/onko-2005993051.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии

В подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии за год

© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиВ подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии
В подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В подмосковные больницы поступят 85 единиц оборудования для физиотерапии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Поликлиники и больницы Московской области получат 85 единиц оборудования для физиотерапии в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
В учреждения поступят облучатели фототерапевтические, гальванизаторы, аппараты контактной диатермии, светотерапии и другая медтехника.
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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина, физиотерапия играет важную роль в процессе восстановления пациентов после различных заболеваний и травм. Так, новое оборудование позволит специалистам применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь более доступной и качественной для жителей региона.
«
"В этом году оснастим поликлиники и больницы региона 85 единицами оборудования для физиотерапии на сумму свыше 83 миллиона рублей", – приводит пресс-служба слова Забелина.
По данным министерства, медтехника поступит в Видновскую больницу, Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и другие организации.
Оборудование закупается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
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