https://ria.ru/20250331/peskov-2008438422.html

Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО

Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО - РИА Новости, 31.03.2025

Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО

В Кремле фиксируют факты, подтверждающие сотрудничество США и Британии в попытке нанести России поражение в первые годы специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:06:00+03:00

2025-03-31T16:06:00+03:00

2025-03-31T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008248594_690:50:3045:1375_1920x0_80_0_0_e93aa84aee9e7ab7099af758218c8d9c.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Кремле фиксируют факты, подтверждающие сотрудничество США и Британии в попытке нанести России поражение в первые годы специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно", — сказал он, комментирую статью в газете New York Times.Накануне издание опубликовало большой материал, в котором говорится о военном сотрудничестве США и стран Европы с Украиной. Так, американские военные, базировавшиеся в немецком Висбадене, передавали ВСУ разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары из РСЗО HIMARS. В 2022 году ВМС США получили разрешение координировать операции в крымских водах, а ЦРУ — атаки украинских беспилотников на российские корабли в порту Севастополя. А к 2024-му американцы начали помогать украинской армии с нанесением ударов вглубь территории России. В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах.

https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html

https://ria.ru/20250330/ukraina-2007951225.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)