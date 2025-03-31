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Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 31.03.2025 (обновлено: 16:07 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/peskov-2008438422.html
Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО
Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО - РИА Новости, 31.03.2025
Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО
В Кремле фиксируют факты, подтверждающие сотрудничество США и Британии в попытке нанести России поражение в первые годы специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:06:00+03:00
2025-03-31T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Кремле фиксируют факты, подтверждающие сотрудничество США и Британии в попытке нанести России поражение в первые годы специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно", — сказал он, комментирую статью в газете New York Times.Накануне издание опубликовало большой материал, в котором говорится о военном сотрудничестве США и стран Европы с Украиной. Так, американские военные, базировавшиеся в немецком Висбадене, передавали ВСУ разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары из РСЗО HIMARS. В 2022 году ВМС США получили разрешение координировать операции в крымских водах, а ЦРУ — атаки украинских беспилотников на российские корабли в порту Севастополя. А к 2024-му американцы начали помогать украинской армии с нанесением ударов вглубь территории России. В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах.
https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Песков прокомментировал расследование New York Times об участии США в СВО

Песков: Москва фиксирует попытки США и Британии нанести поражение России

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Кремле фиксируют факты, подтверждающие сотрудничество США и Британии в попытке нанести России поражение в первые годы специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно", — сказал он, комментирую статью в газете New York Times.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США
30 марта, 14:17
Накануне издание опубликовало большой материал, в котором говорится о военном сотрудничестве США и стран Европы с Украиной. Так, американские военные, базировавшиеся в немецком Висбадене, передавали ВСУ разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары из РСЗО HIMARS.
В 2022 году ВМС США получили разрешение координировать операции в крымских водах, а ЦРУ — атаки украинских беспилотников на российские корабли в порту Севастополя. А к 2024-му американцы начали помогать украинской армии с нанесением ударов вглубь территории России.
В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах.
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
"Создадим новую армию". Запад спасает Киев от поражения
30 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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