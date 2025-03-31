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Песков рассказал об усилиях для выправления отношений России и США
Песков рассказал об усилиях для выправления отношений России и США - РИА Новости, 31.03.2025
Песков рассказал об усилиях для выправления отношений России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:25:00+03:00
2025-03-31T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия. "Это только начальная стадия, опять же после такого периода, когда наши отношения опустились в свою низшую точку. Поэтому предстоят значительные усилие для выправления ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о совместных проектах РФ и США по добыче редкоземельных металлов.
https://ria.ru/20250331/rossija-2008385231.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, в мире
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал об усилиях для выправления отношений России и США
Песков: для выправления отношений России и США предстоят значительные усилия