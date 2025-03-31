https://ria.ru/20250331/peskov-2008385402.html

Песков рассказал об усилиях для выправления отношений России и США

Песков рассказал об усилиях для выправления отношений России и США - РИА Новости, 31.03.2025

Песков рассказал об усилиях для выправления отношений России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия. "Это только начальная стадия, опять же после такого периода, когда наши отношения опустились в свою низшую точку. Поэтому предстоят значительные усилие для выправления ситуации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о совместных проектах РФ и США по добыче редкоземельных металлов.

https://ria.ru/20250331/rossija-2008385231.html

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экономика, россия, сша, дмитрий песков, в мире