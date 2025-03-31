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Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье - РИА Новости, 31.03.2025
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Новости Подмосковья
 
12:02 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/perekrestki-2008363368.html
Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье
Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье - РИА Новости, 31.03.2025
Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на трех перекрестках в Серпухове и Одинцовском округе, сообщает... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:02:00+03:00
2025-03-31T12:02:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на трех перекрестках в Серпухове и Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Изменения коснулись двух светофоров в поселке городского типа Большие Вяземы Одинцовского городского округа на пересечении Можайского шоссе и улицы Советской. Там на семь секунд увеличили время работы левого поворота со стороны Москвы на улицу Советскую, а на пересечении Можайского шоссе и трассы А-107 на семь секунд увеличили время правого поворота со стороны Москвы на трассу А-107. Также у деревни Бутурлино в городском округе Серпухов добавили утренний и вечерний режимы работы светофора на пересечении Старого Симферопольского и Бутурлинского шоссе в связи с ремонтными работами. В ведомстве отметили, что специалисты в течение недели вносили корректировки на участках мониторинга движения, в том числе скорректировали работу пешеходной фазы на 32 километре Волоколамского шоссе в рабочем поселке Нахабино городского округа Красногорск. Изменение режимов работы светофоров с учетом интенсивности движения позволяет улучшить дорожную ситуацию на отдельных участках и повысить пропускную способность на 10-15%, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250331/podmoskove-2008351624.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье

На трех перекрестках в Московской области скорректировали движение

© А. Соломонов | Перейти в медиабанкНа улице поселка Большие Вязёмы, Подмосковье
На улице поселка Большие Вязёмы, Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© А. Соломонов
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На улице поселка Большие Вязёмы, Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на трех перекрестках в Серпухове и Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Изменения коснулись двух светофоров в поселке городского типа Большие Вяземы Одинцовского городского округа на пересечении Можайского шоссе и улицы Советской. Там на семь секунд увеличили время работы левого поворота со стороны Москвы на улицу Советскую, а на пересечении Можайского шоссе и трассы А-107 на семь секунд увеличили время правого поворота со стороны Москвы на трассу А-107.
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Также у деревни Бутурлино в городском округе Серпухов добавили утренний и вечерний режимы работы светофора на пересечении Старого Симферопольского и Бутурлинского шоссе в связи с ремонтными работами.
В ведомстве отметили, что специалисты в течение недели вносили корректировки на участках мониторинга движения, в том числе скорректировали работу пешеходной фазы на 32 километре Волоколамского шоссе в рабочем поселке Нахабино городского округа Красногорск.
Изменение режимов работы светофоров с учетом интенсивности движения позволяет улучшить дорожную ситуацию на отдельных участках и повысить пропускную способность на 10-15%, подчеркнули в министерстве.
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