https://ria.ru/20250331/perekrestki-2008363368.html

Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье

Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье - РИА Новости, 31.03.2025

Движение на трех перекрестках скорректировали в Подмосковье

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на трех перекрестках в Серпухове и Одинцовском округе, сообщает... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:02:00+03:00

2025-03-31T12:02:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на трех перекрестках в Серпухове и Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Изменения коснулись двух светофоров в поселке городского типа Большие Вяземы Одинцовского городского округа на пересечении Можайского шоссе и улицы Советской. Там на семь секунд увеличили время работы левого поворота со стороны Москвы на улицу Советскую, а на пересечении Можайского шоссе и трассы А-107 на семь секунд увеличили время правого поворота со стороны Москвы на трассу А-107. Также у деревни Бутурлино в городском округе Серпухов добавили утренний и вечерний режимы работы светофора на пересечении Старого Симферопольского и Бутурлинского шоссе в связи с ремонтными работами. В ведомстве отметили, что специалисты в течение недели вносили корректировки на участках мониторинга движения, в том числе скорректировали работу пешеходной фазы на 32 километре Волоколамского шоссе в рабочем поселке Нахабино городского округа Красногорск. Изменение режимов работы светофоров с учетом интенсивности движения позволяет улучшить дорожную ситуацию на отдельных участках и повысить пропускную способность на 10-15%, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250331/podmoskove-2008351624.html

https://ria.ru/20250328/zabeg-2008033610.html

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московская область (подмосковье)