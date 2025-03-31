https://ria.ru/20250331/nizhegorodskayayarmarka-2008463083.html
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны - РИА Новости, 31.03.2025
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира — из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.
2025-03-31T17:44:00+03:00
2025-03-31T17:44:00+03:00
2025-03-31T18:00:00+03:00
история русского флота
история
александр пушкин
россия
индия
китай
максим горький
юрий филиппов
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"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира: из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.
audio/mpeg
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира: из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Первая канализация в Европе и уникальный разводной мост — какие инженерные решения для ярмарки разработал известный на весь мир архитектор и ученый Августин Бетанкур. Какое ироничное описание торжища оставил Александр Пушкин, и что о ярмарке писал Максим Горький. Цирк и театры, роскошные рестораны и ипподром, карусели и кинематограф — чем посетителей развлекала главная ярмарка страны. Почему Макарьевскую ярмарку решили перенести в Нижний Новгород? Беляны и гусяны, мокшаны и расшивы — какие волжские суда обслуживали растущие запросы купцов и промышленников. Почему залог успеха торжища заключался в развитом судоходстве, и как уже сама ярмарка двигала вперед судостроение Российской империи. Городецкая, Окская, Сокольская судоверфи, завод "Красное Сормово" — как Нижегородская земля становилась "колыбелью речного флота России". Почему к XIX веку Нижегородская ярмарка начала угасать и как возродилась в статусе Всесоюзной выставки во времена СССР. Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева, Алексей Кизенков, Артём КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRHxx6o3i3
россия
индия
китай
нижний новгород
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РИА Новости
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история, александр пушкин, россия, индия, китай, максим горький, юрий филиппов, красное сормово, подкаст, российская империя на пути к тильзитскому миру, судоходство, объединенная судостроительная корпорация, нижний новгород, аудио
История русского флота, история, Александр Пушкин, Россия, Индия, Китай, Максим Горький, Юрий Филиппов, Красное Сормово, Подкаст, Российская империя на пути к Тильзитскому миру, судоходство, Объединенная судостроительная корпорация, Нижний Новгород
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира — из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Первая канализация в Европе и уникальный разводной мост — какие инженерные решения для ярмарки разработал известный на весь мир архитектор и ученый Августин Бетанкур. Какое ироничное описание торжища оставил Александр Пушкин, и что о ярмарке писал Максим Горький. Цирк и театры, роскошные рестораны и ипподром, карусели и кинематограф — чем посетителей развлекала главная ярмарка страны.
Почему Макарьевскую ярмарку решили перенести в Нижний Новгород? Беляны и гусяны, мокшаны и расшивы — какие волжские суда обслуживали растущие запросы купцов и промышленников. Почему залог успеха торжища заключался в развитом судоходстве, и как уже сама ярмарка двигала вперед судостроение Российской империи. Городецкая, Окская, Сокольская судоверфи, завод "Красное Сормово" — как Нижегородская земля становилась "колыбелью речного флота России". Почему к XIX веку Нижегородская ярмарка начала угасать и как возродилась в статусе Всесоюзной выставки во времена СССР.
- директор Музея речного флота ВГУВТ Ирина Гаранина;
- генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов;
- кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России и вспомогательных исторических дисциплин Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина Нина Старикова.
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Сценарий эпизода: Анастасия Кудрявцева
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева, Алексей Кизенков, Артём Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRHxx6o3i3