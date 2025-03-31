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"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны - РИА Новости, 31.03.2025
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
17:44 31.03.2025 (обновлено: 18:00 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/nizhegorodskayayarmarka-2008463083.html
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны - РИА Новости, 31.03.2025
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира — из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.
2025-03-31T17:44:00+03:00
2025-03-31T18:00:00+03:00
история русского флота
история
александр пушкин
россия
индия
китай
максим горький
юрий филиппов
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"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира: из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.
audio/mpeg
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира: из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Первая канализация в Европе и уникальный разводной мост — какие инженерные решения для ярмарки разработал известный на весь мир архитектор и ученый Августин Бетанкур. Какое ироничное описание торжища оставил Александр Пушкин, и что о ярмарке писал Максим Горький. Цирк и театры, роскошные рестораны и ипподром, карусели и кинематограф — чем посетителей развлекала главная ярмарка страны. Почему Макарьевскую ярмарку решили перенести в Нижний Новгород? Беляны и гусяны, мокшаны и расшивы — какие волжские суда обслуживали растущие запросы купцов и промышленников. Почему залог успеха торжища заключался в развитом судоходстве, и как уже сама ярмарка двигала вперед судостроение Российской империи. Городецкая, Окская, Сокольская судоверфи, завод "Красное Сормово" — как Нижегородская земля становилась "колыбелью речного флота России". Почему к XIX веку Нижегородская ярмарка начала угасать и как возродилась в статусе Всесоюзной выставки во времена СССР. Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева, Алексей Кизенков, Артём КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRHxx6o3i3
россия
индия
китай
нижний новгород
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история, александр пушкин, россия, индия, китай, максим горький, юрий филиппов, красное сормово, подкаст, российская империя на пути к тильзитскому миру, судоходство, объединенная судостроительная корпорация, нижний новгород, аудио
История русского флота, история, Александр Пушкин, Россия, Индия, Китай, Максим Горький, Юрий Филиппов, Красное Сормово, Подкаст, Российская империя на пути к Тильзитскому миру, судоходство, Объединенная судостроительная корпорация, Нижний Новгород

"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны

История русского флота
"Карман России". Почему Нижегородская ярмарка стала главным торжищем страны
Вчера, 17:44
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На прилавках Нижегородской ярмарки были товары со всего мира — из Индии и Китая, Франции и Англии, Бразилии и США. В разное время она была крупнейшим мировым рынком железа и чая. Достоевский и Шаляпин, Льюис Кэрролл и Дюма Старший — все стремились увидеть поражающе масштабом всероссийское торжище. Ключом к успеху стало развитое судоходство России.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Первая канализация в Европе и уникальный разводной мост — какие инженерные решения для ярмарки разработал известный на весь мир архитектор и ученый Августин Бетанкур. Какое ироничное описание торжища оставил Александр Пушкин, и что о ярмарке писал Максим Горький. Цирк и театры, роскошные рестораны и ипподром, карусели и кинематограф — чем посетителей развлекала главная ярмарка страны.
Почему Макарьевскую ярмарку решили перенести в Нижний Новгород? Беляны и гусяны, мокшаны и расшивы — какие волжские суда обслуживали растущие запросы купцов и промышленников. Почему залог успеха торжища заключался в развитом судоходстве, и как уже сама ярмарка двигала вперед судостроение Российской империи. Городецкая, Окская, Сокольская судоверфи, завод "Красное Сормово" — как Нижегородская земля становилась "колыбелью речного флота России". Почему к XIX веку Нижегородская ярмарка начала угасать и как возродилась в статусе Всесоюзной выставки во времена СССР.
Эксперты эпизода:
  • директор Музея речного флота ВГУВТ Ирина Гаранина;
  • генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов;
  • кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России и вспомогательных исторических дисциплин Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина Нина Старикова.
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Сценарий эпизода: Анастасия Кудрявцева
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева, Алексей Кизенков, Артём Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRHxx6o3i3
 
История русского флотаисторияАлександр ПушкинРоссияИндияКитайМаксим ГорькийЮрий ФилипповКрасное СормовоПодкастРоссийская империя на пути к Тильзитскому мирусудоходствоОбъединенная судостроительная корпорацияНижний Новгород
 
 
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