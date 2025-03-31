https://ria.ru/20250331/metro-2008411537.html

Сайт московского метро возобновил работу

Сайт московского метро возобновил работу - РИА Новости, 31.03.2025

Сайт московского метро возобновил работу

Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:05:00+03:00

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общество

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно. Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.

https://ria.ru/20250331/svyaz-2008372146.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московский метрополитен, технологии