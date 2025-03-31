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Сайт московского метро возобновил работу - РИА Новости, 31.03.2025
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14:05 31.03.2025 (обновлено: 14:56 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/metro-2008411537.html
Сайт московского метро возобновил работу
Сайт московского метро возобновил работу - РИА Новости, 31.03.2025
Сайт московского метро возобновил работу
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:05:00+03:00
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общество
москва
московский метрополитен
технологии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно. Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.
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60
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общество, москва, московский метрополитен, технологии
Общество, Москва, Московский метрополитен, Технологии
Сайт московского метро возобновил работу

Сайт московского метро возобновил работу после сбоя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно.
Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.
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ОбществоМоскваМосковский метрополитенТехнологии
 
 
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