https://ria.ru/20250331/metro-2008411537.html
Сайт московского метро возобновил работу
Сайт московского метро возобновил работу - РИА Новости, 31.03.2025
Сайт московского метро возобновил работу
Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:05:00+03:00
2025-03-31T14:05:00+03:00
2025-03-31T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сайт метро Москвы возобновил работу после сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее столичный дептранс сообщал о временных трудностях в работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" в связи с проведением технических работ. Информация на сайте также отображалась некорректно. Сайт столичной подземки вновь открывается и работает корректно.
https://ria.ru/20250331/svyaz-2008372146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский метрополитен, технологии
Общество, Москва, Московский метрополитен, Технологии
Сайт московского метро возобновил работу
Сайт московского метро возобновил работу после сбоя