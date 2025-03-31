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В Кузбассе проверят данные об учительнице, нарушающей права учеников
В Кузбассе проверят данные об учительнице, нарушающей права учеников - РИА Новости, 31.03.2025
В Кузбассе проверят данные об учительнице, нарушающей права учеников
Прокуратура и СУСК по Кемеровской области проверяют информацию из соцсетей, озвученной жительницей Кемерово о том, что учитель начальных классов школы № 45... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:24:00+03:00
2025-03-31T08:24:00+03:00
2025-03-31T08:24:00+03:00
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 31 мар – РИА Новости. Прокуратура и СУСК по Кемеровской области проверяют информацию из соцсетей, озвученной жительницей Кемерово о том, что учитель начальных классов школы № 45 якобы нарушает права учеников. Ранее в местных Telegram-каналах распространился аудио-видеоматериал с жительницей города Кемерово, которая утверждает, что в школе № 45 учитель начальных классов якобы занимается травлей ее сына и унижает других детей, а также угрожает ученикам физическим насилием. "По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях", – сообщает пресс-служба СУСК по региону. Также проверку данной информации начала и прокуратура Кузбасса. "В социальных сетях распространилась информация о нарушении прав учащихся школы № 45 в городе Кемерово, некорректном поведении педагога. По данному факту прокуратурой Центрального района г. Кемерово организована проверка исполнения требований законодательства об образовании, защите прав несовершеннолетних, в ходе которой фактам, изложенным в опубликованной информации будет дана надлежащая правовая оценка", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе проверят данные об учительнице, нарушающей права учеников
В Кузбассе СК проверит данные о педагоге в школе № 45, нарушающей права учеников