https://ria.ru/20250331/konfrontatsiya-2008298861.html

СМИ: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией

СМИ: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией - РИА Новости, 31.03.2025

СМИ: европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией

Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией, рассматривая якобы возможные различные сценарии, сообщает газета Figaro. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T01:36:00+03:00

2025-03-31T01:36:00+03:00

2025-03-31T02:56:00+03:00

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такер карлсон

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией, рассматривая якобы возможные различные сценарии, сообщает газета Figaro. "Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией", — говорится в материале.Как утверждается высокопоставленные европейские военные рассматривают различные сценарии якобы возможного нападения со стороны России, включая гибридные, в среднесрочной перспективе — против одной из стран Европы. В то же время газета указывает, что всеобщий конфликт кажется маловероятным, поскольку несет в себе риски ядерной эскалации. Однако в ЕС считают возможным ограниченный конфликт с участием России на территории европейского государства или вне Европы, а также гибридный сценарий. Некоторые называют срок в четыре-пять лет. Французские чиновники сетуют газете на якобы влияние Москвы на президентские выборы в Румынии, а также на продвижение ее интересов в странах Сахеля. Как пишет газета, во французской армии происходит "смена сознания", каждому военному внушают, что риски эскалации для Франции значительны. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250330/mirotvortsy-2008198530.html

https://ria.ru/20250329/makron-2008078887.html

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россия, европа, румыния, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, нато