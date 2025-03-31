https://ria.ru/20250331/kompensatsiya-2008446135.html

В Самарской области родители получат компенсацию за детские путевки

В Самарской области родители получат компенсацию за детские путевки - РИА Новости, 31.03.2025

В Самарской области родители получат компенсацию за детские путевки

Власти Самарской области впервые частично компенсируют стоимость детской путевки, которую родители приобрели самостоятельно, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:28:00+03:00

2025-03-31T16:28:00+03:00

2025-03-31T16:28:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378359_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_a63b40816c6ce3c852917a8af7586a9b.jpg

САМАРА, 31 мар - РИА Новости. Власти Самарской области впервые частично компенсируют стоимость детской путевки, которую родители приобрели самостоятельно, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Мы провели большую работу, чтобы организовать будущую оздоровительную кампанию для детей. Что конкретно сделали: увеличили в 2025 году на 10 тысяч количество льготных путевок; впервые в регионе ввели компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной путевки, родителям вернем до 50% от утвержденной в Самарской области стоимости путевки", - написал Федорищев. Также была модернизирована система приобретения льготных детских путевок, теперь их бронирование на региональном портале "Госуслуги" будет проводиться в единый день - 25 апреля. В целом всеми формами отдыха, оздоровления и досуга планируется охватить более 118 тысяч детей в Самарской области. В их числе - 3,5 тысячи детей участников СВО и 400 ребят из города Снежного ДНР. "Всего на путевки выделили 930 миллионов рублей, что на 302 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Из них 307,78 миллиона рублей — на путевки для ребят в трудной жизненной ситуации, а это более 10 000 человек", - написал Федорищев.

https://ria.ru/20250329/samara-2008160190.html

https://ria.ru/20250325/vstrecha-2007168336.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев