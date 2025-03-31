https://ria.ru/20250331/khabarovsk-2008388507.html

Первую очередь Дальневосточного квартала в Хабаровске сдадут в конце 2026 г

Первую очередь Дальневосточного квартала в Хабаровске сдадут в конце 2026 г - РИА Новости, 31.03.2025

Первую очередь Дальневосточного квартала в Хабаровске сдадут в конце 2026 г

Сдача первой очереди "Дальневосточного квартала" в Хабаровске намечена на конец 2026 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:38:00+03:00

2025-03-31T13:38:00+03:00

2025-03-31T13:38:00+03:00

хабаровский край

хабаровск

хабаровский край

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. Сдача первой очереди "Дальневосточного квартала" в Хабаровске намечена на конец 2026 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Первую очередь "Дальневосточного квартала" в Хабаровске ждём уже в конце 2026 года. Практику, когда застройщики приходят к нам только с проектами социальных объектов, а возводить их приходится краю или городу, будем заканчивать. В нашем регионе мы строим справедливое общество. Это должно стать кредо для всех представителей бизнеса, которые приходят к нам работать", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что проект застройки в районе хабаровского аэродрома Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) станет примером для всех строительных компаний. К 2033 году планируется построить не только 310 тысяч квадратных метров жилья — в новом микрорайоне застройщики возведут детсады и школу на 1,2 тысячи учеников. Глава региона напомнил, что "Дальневосточный квартал" реализуется при участии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Он рассчитан на то, чтобы обеспечить жильём около 10 тысяч человек в Хабаровске. Аналогичные проекты запущены в Амурской, Сахалинской и Еврейской Автономной областях, Бурятии, в Забайкалье и на Камчатке. "Мы рады всем застройщикам, которые приходят к нам в регион, строят, получают прибыль. Но я уверен, при этом застройщик должен позаботиться о социальной инфраструктуре. Это важно. И мы знаем, что в ряде регионов России такая практика имеется: жилые кварталы застройщик начинает строить вместе с детскими садами и школами. Очень рад, что застройщики, которые заходят на реализацию "ДВ квартала", это понимают", - заключил губернатор. Ранее, в мае 2023 года, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, прибывший в Хабаровск с рабочим визитом, чтобы провести совещание о реализации программы "Дальневосточный квартал", сообщал, что программа, реализованная в городе позволит создать дополнительно 700 тысяч квадратных метров жилья. Президент России Владимир Путин предложил удешевить кредиты застройщикам и запустить масштабную программу возведения комфортного, надежного, но при этом доступного по цене жилья. Проект получил название "Дальневосточный квартал". Реализация программы на Дальнем Востоке началась в 2021 году. По программе к 2030 году для более чем 100 тысяч дальневосточников дополнительно планируется построить 2,5 миллиона "квадратов" жилья.

https://ria.ru/20250328/gubernator-2007917934.html

https://ria.ru/20250310/natsproekt-2004000135.html

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хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин