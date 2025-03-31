https://ria.ru/20250331/jaroslavija-2008361660.html

Начался второй онлайн-этап отбора на участие в программе "Герои Ярославии"

Начался второй онлайн-этап отбора на участие в программе "Герои Ярославии" - РИА Новости, 31.03.2025

Начался второй онлайн-этап отбора на участие в программе "Герои Ярославии"

Второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" стартовал в понедельник, участникам программы предстоит пройти... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:00:00+03:00

2025-03-31T12:00:00+03:00

2025-03-31T12:00:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" стартовал в понедельник, участникам программы предстоит пройти тестирование, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, сообщил, что в понедельник стартовал второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" - это кадровый проект, аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. По словам Михаила Евраева, в рамках заявочной кампании, длившейся месяц, в качестве участников зарегистрировались около 300 бойцов и ветеранов СВО, в том числе 11 женщин. Пятнадцать человек указали, что имеют государственные боевые награды, отметил губернатор. "После оценки экспертами до тестирования допущены около 150 участников отбора. Желаю всем удачи! Те, кто успешно пройдет все этапы программы и завершит обучение, смогут трудоустроиться в структуры органов власти, общественные и бизнес-организации", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, все прошедшие первый этап и допущенные до второго (тестирования) участники отбора получили уведомления об этом на указанную в рабочем кабинете электронную почту. Тестирование организует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Отмечается, что задания на оценку управленческих компетенций будут открыты лишь 72 часа. По договоренности с федеральными кураторами участникам из Ярославской области разрешат пройти тестирование еще на 72 часа – тем, кто не успеет это сделать в основное время. Дата будет определена общественным советом программы "Герои Ярославии". Возможность будет только у тех, кто не заходил в тестирование, перерешать задания нельзя, подчеркивают в областном правительстве. "С теми, кто завершает марафон, работа по выстраиванию индивидуальной траектории обучения или трудоустройства продолжится за рамками программы силами госслужбы занятости Ярославской области. Выбывшие участники также смогут вновь попробовать свои силы при наборе следующего потока", - сообщает пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20250327/tutaevo-2007816863.html

https://ria.ru/20241115/peskov-1983938326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин