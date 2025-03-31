Рейтинг@Mail.ru
Начался второй онлайн-этап отбора на участие в программе "Герои Ярославии" - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
12:00 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/jaroslavija-2008361660.html
Начался второй онлайн-этап отбора на участие в программе "Герои Ярославии"
Начался второй онлайн-этап отбора на участие в программе "Герои Ярославии" - РИА Новости, 31.03.2025
Начался второй онлайн-этап отбора на участие в программе "Герои Ярославии"
Второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" стартовал в понедельник, участникам программы предстоит пройти... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:00:00+03:00
2025-03-31T12:00:00+03:00
ярославская область
общество
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008358319_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_9cf4310d5188d1fa35a778527f71cab7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" стартовал в понедельник, участникам программы предстоит пройти тестирование, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, сообщил, что в понедельник стартовал второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" - это кадровый проект, аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. По словам Михаила Евраева, в рамках заявочной кампании, длившейся месяц, в качестве участников зарегистрировались около 300 бойцов и ветеранов СВО, в том числе 11 женщин. Пятнадцать человек указали, что имеют государственные боевые награды, отметил губернатор. "После оценки экспертами до тестирования допущены около 150 участников отбора. Желаю всем удачи! Те, кто успешно пройдет все этапы программы и завершит обучение, смогут трудоустроиться в структуры органов власти, общественные и бизнес-организации", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, все прошедшие первый этап и допущенные до второго (тестирования) участники отбора получили уведомления об этом на указанную в рабочем кабинете электронную почту. Тестирование организует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Отмечается, что задания на оценку управленческих компетенций будут открыты лишь 72 часа. По договоренности с федеральными кураторами участникам из Ярославской области разрешат пройти тестирование еще на 72 часа – тем, кто не успеет это сделать в основное время. Дата будет определена общественным советом программы "Герои Ярославии". Возможность будет только у тех, кто не заходил в тестирование, перерешать задания нельзя, подчеркивают в областном правительстве. "С теми, кто завершает марафон, работа по выстраиванию индивидуальной траектории обучения или трудоустройства продолжится за рамками программы силами госслужбы занятости Ярославской области. Выбывшие участники также смогут вновь попробовать свои силы при наборе следующего потока", - сообщает пресс-служба правительства региона.
https://ria.ru/20250327/tutaevo-2007816863.html
https://ria.ru/20241115/peskov-1983938326.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008358319_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_979d484dcb2418220fd9b43119a5e11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
Начался второй онлайн-этап отбора на участие в программе "Герои Ярославии"

Евроаев: начался 2-ой онлайн-этап отбора участников программы "Герои Ярославии"

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиВторой онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" стартовал в понедельник
Второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе Герои Ярославии стартовал в понедельник - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" стартовал в понедельник
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" стартовал в понедельник, участникам программы предстоит пройти тестирование, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, сообщил, что в понедельник стартовал второй онлайн-этап конкурсного отбора на участие в региональной программе "Герои Ярославии" - это кадровый проект, аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время рабочей поездки в Тутаевский округ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Места воинской славы благоустроят в Тутаевском округе Ярославской области
27 марта, 22:59
По словам Михаила Евраева, в рамках заявочной кампании, длившейся месяц, в качестве участников зарегистрировались около 300 бойцов и ветеранов СВО, в том числе 11 женщин. Пятнадцать человек указали, что имеют государственные боевые награды, отметил губернатор.
"После оценки экспертами до тестирования допущены около 150 участников отбора. Желаю всем удачи! Те, кто успешно пройдет все этапы программы и завершит обучение, смогут трудоустроиться в структуры органов власти, общественные и бизнес-организации", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, все прошедшие первый этап и допущенные до второго (тестирования) участники отбора получили уведомления об этом на указанную в рабочем кабинете электронную почту. Тестирование организует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Отмечается, что задания на оценку управленческих компетенций будут открыты лишь 72 часа. По договоренности с федеральными кураторами участникам из Ярославской области разрешат пройти тестирование еще на 72 часа – тем, кто не успеет это сделать в основное время. Дата будет определена общественным советом программы "Герои Ярославии". Возможность будет только у тех, кто не заходил в тестирование, перерешать задания нельзя, подчеркивают в областном правительстве.
"С теми, кто завершает марафон, работа по выстраиванию индивидуальной траектории обучения или трудоустройства продолжится за рамками программы силами госслужбы занятости Ярославской области. Выбывшие участники также смогут вновь попробовать свои силы при наборе следующего потока", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Кремле рассказали о востребованности участников программы "Время героев"
15 ноября 2024, 12:56
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала