https://ria.ru/20250331/gazoprovod-2008425344.html
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы - РИА Новости, 31.03.2025
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:24:00+03:00
2025-03-31T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый газопровод протяженностью около 3,5 километра обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети. Он будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", а также предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы началось строительство газопровода высокого давления
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый газопровод протяженностью около 3,5 километра обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети. Он будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", а также предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.