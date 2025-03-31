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Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы - РИА Новости, 31.03.2025
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Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы - РИА Новости, 31.03.2025
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.03.2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый газопровод протяженностью около 3,5 километра обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети. Он будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", а также предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы началось строительство газопровода высокого давления

© Фото : "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Строительство газопровода высокого давления начали на юго-западе Москвы, он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к прокладке газопровода высокого давления в Юго-Западном административном округе столицы. Он пройдет от Новочеремушкинской улицы до проспекта Вернадского. Для реализации проекта выбран комбинированный подход к строительству с применением современных методов бестраншейных технологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый газопровод протяженностью около 3,5 километра обеспечит растущие потребности Москвы, увеличив пропускную способность городской сети. Он будет обслуживать газорегуляторный пункт "Свалочный", а также предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, жилые дома в Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах.
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