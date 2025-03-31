https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008395249.html
Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате
Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате - РИА Новости, 31.03.2025
Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате
Партия "Национальное объединение" должна выплатить 1 миллион евро в рамках приговора по делу о растрате средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:13:00+03:00
2025-03-31T14:13:00+03:00
2025-03-31T14:24:00+03:00
франция
европарламент
в мире
марин ле пен
приговор марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956074504_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_fd6e0255486c01b19707d4bf1619b9f3.jpg
ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Партия "Национальное объединение" должна выплатить 1 миллион евро в рамках приговора по делу о растрате средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Партия приговорена к выплате штрафа в 2 миллиона евро, из них 1 условно", - сообщила судья Бенедикт де Пертюи.Ранее Марин Ле Пен была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
https://ria.ru/20250331/frantsija-2008393318.html
https://ria.ru/20250331/slutskiy-2008392894.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956074504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a18038ec4fac8e861aa39d5c043d15a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, европарламент, в мире, марин ле пен, приговор марин ле пен
Франция, Европарламент, В мире, Марин Ле Пен, Приговор Марин Ле Пен
Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате
"Национальное объединение" обязали выплатить миллион евро по делу о растрате