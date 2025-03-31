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Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате - РИА Новости, 31.03.2025
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14:13 31.03.2025 (обновлено: 14:24 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008395249.html
Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате
Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате - РИА Новости, 31.03.2025
Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате
Партия "Национальное объединение" должна выплатить 1 миллион евро в рамках приговора по делу о растрате средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:13:00+03:00
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Партия "Национальное объединение" должна выплатить 1 миллион евро в рамках приговора по делу о растрате средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Партия приговорена к выплате штрафа в 2 миллиона евро, из них 1 условно", - сообщила судья Бенедикт де Пертюи.Ранее Марин Ле Пен была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
https://ria.ru/20250331/frantsija-2008393318.html
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франция, европарламент, в мире, марин ле пен, приговор марин ле пен
Франция, Европарламент, В мире, Марин Ле Пен, Приговор Марин Ле Пен
Партию Ле Пен обязали выплатить миллион евро по делу о растрате

"Национальное объединение" обязали выплатить миллион евро по делу о растрате

© AP Photo / Thomas PadillaМарин Ле Пен на предвыборном мероприятии
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Партия "Национальное объединение" должна выплатить 1 миллион евро в рамках приговора по делу о растрате средств Европарламента, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Партия приговорена к выплате штрафа в 2 миллиона евро, из них 1 условно", - сообщила судья Бенедикт де Пертюи.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Барделла назвал приговор Ле Пен уничтожением демократии
Вчера, 14:05
Ранее Марин Ле Пен была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома.
Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Госдуме прокомментировали приговор Ле Пен
Вчера, 14:02
 
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